Автоэксперты объяснили, почему Changan CS35 Plus не превзойдет по надежности Toyota RAV4 2020
Надежность сборки Toyota RAV4 2020 остается недостижимой для многих достойных конкурентов на рынке. Автоэксперты объяснили, почему Changan CS35 Plus не превзойдет японский автомобиль.
Многие специалисты предрекали невероятный успех Changan CS35 Plus, который, как предполагалось ранее, сможет сместить Toyota RAV4 с лидерских позиций. Несмотря на популярность в местном сегменте рынка, китайскому кроссоверу не удалось достигнуть той же славы, которая наблюдается у "японца". Обновленная модель последнего уже несколько месяцев выходит победителем из "схватки", хотя и отличается сравнительно высокой стоимостью.
Причиной эксперты называют брутальный дизайн кузова Toyota RAV4, который также имеет более качественную отделку по сравнению с Changan CS35 Plus. Интерьер "паркетного" внедорожника характеризуется обилием места для задних пассажиров, которым не может похвастаться ни одна машина из этого класса. Наконец, комплектация CS35 Plus включает только 1,6-литровый мотор с мощностью 128 л. с., тогда как RAV4 оснащают 2-литровым агрегатом на 149 л.с., а также 2,4-литровым двигателем мощностью 199 л.с.
Многие специалисты предрекали невероятный успех Changan CS35 Plus, который, как предполагалось ранее, сможет сместить Toyota RAV4 с лидерских позиций. Несмотря на популярность в местном сегменте рынка, китайскому кроссоверу не удалось достигнуть той же славы, которая наблюдается у "японца". Обновленная модель последнего уже несколько месяцев выходит победителем из "схватки", хотя и отличается сравнительно высокой стоимостью.
Причиной эксперты называют брутальный дизайн кузова Toyota RAV4, который также имеет более качественную отделку по сравнению с Changan CS35 Plus. Интерьер "паркетного" внедорожника характеризуется обилием места для задних пассажиров, которым не может похвастаться ни одна машина из этого класса. Наконец, комплектация CS35 Plus включает только 1,6-литровый мотор с мощностью 128 л. с., тогда как RAV4 оснащают 2-литровым агрегатом на 149 л.с., а также 2,4-литровым двигателем мощностью 199 л.с.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:17