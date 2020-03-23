АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Автоэксперты объяснили, почему Changan CS35 Plus не превзойдет по надежности Toyota RAV4 2020

Надежность сборки Toyota RAV4 2020 остается недостижимой для многих достойных конкурентов на рынке. Автоэксперты объяснили, почему Changan CS35 Plus не превзойдет японский автомобиль.

Многие специалисты предрекали невероятный успех Changan CS35 Plus, который, как предполагалось ранее, сможет сместить Toyota RAV4 с лидерских позиций. Несмотря на популярность в местном сегменте рынка, китайскому кроссоверу не удалось достигнуть той же славы, которая наблюдается у "японца". Обновленная модель последнего уже несколько месяцев выходит победителем из "схватки", хотя и отличается сравнительно высокой стоимостью.

Причиной эксперты называют брутальный дизайн кузова Toyota RAV4, который также имеет более качественную отделку по сравнению с Changan CS35 Plus. Интерьер "паркетного" внедорожника характеризуется обилием места для задних пассажиров, которым не может похвастаться ни одна машина из этого класса. Наконец, комплектация CS35 Plus включает только 1,6-литровый мотор с мощностью 128 л. с., тогда как RAV4 оснащают 2-литровым агрегатом на 149 л.с., а также 2,4-литровым двигателем мощностью 199 л.с.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Гордон предупредил о риске распада Украины из-за…
Яна Троянова из «Последнего героя» рассказала об алкоголизме и смерти…
В Севастополе обнаружили береговую батарею времен Крымской…
Предстоятель Белорусской православной церкви Павел окропил Минск святой водой с вертолета для защиты от…
Ольга Куриленко полностью выздоровела от…
Врач-инфекционист: Употребление чеснока при некоторых заболеваниях может причинить вред…
Иосиф Пригожин рассказал, что его мать чуть не заразилась…
Кроссовер Genesis GV80 получит 3D-дисплей…
Максим Галкин публично пристыдил Яну Рудковскую за невежество по отношению к стихам…
Психолог Екатерина Игонина дала рекомендации, как подготовиться к дачному сезону в условиях…
Автоэксперты объяснили, почему Changan CS35 Plus не превзойдет по надежности Toyota RAV4…
В NASA выяснили, смогут ли астронавты использовать GPS на…
Компания Lifan прекратила продажи Myway в…
Житель Выборга под половицами нашел старинный пистолет 1906…
«Вы увидите, как вам полегчает»: Анфиса Чехова поделилась опытом антистрессовой…
Медики развенчали устоявшиеся мифы о здоровье…
«Телевидение работает даже в войну!»: Звезды шоу-бизнеса дали советы по проведению…
Тюнингованный Mercedes-AMG A45S обогнал на Нюрбургринге известные…
Дэвид Бекхэм опубликовал трогательный пост ко Дню…
Ангела Меркель после контакта с зараженным COVID-19 врачом ушла на…
Ученые назвали породы собак, помогающие хозяину побороть стресс и…
Недорогой кроссовер Chery Jetour X70M появился на рынке…
«К этому подходят только такие»: Максим Галкин отрастил усы, соответствующие его…
Эксперты составили список лучших игр для смартфона, способных развлечь людей во время…
«Прижгла сигарету об мою руку»: Владимир Андреев рассказал о ревности Натальи…
«Самое сухое место на Земле»: Ученые составили ТОП-20 уникальных фактов об…
Samsung Galaxy Note 20 будет во многом похож на серию Galaxy…
«На пробах у Гайдая я сняла сарафан»: Наталья Селезнева рассказала о съёмках «Операции…
Просмотреть все новости