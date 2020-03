Автоэксперты объяснили, почему Changan CS35 Plus не превзойдет по надежности Toyota RAV4 2020

Многие специалисты предрекали невероятный успех Changan CS35 Plus, который, как предполагалось ранее, сможет сместить Toyota RAV4 с лидерских позиций. Несмотря на популярность в местном сегменте рынка, китайскому кроссоверу не удалось достигнуть той же славы, которая наблюдается у "японца". Обновленная модель последнего уже несколько месяцев выходит победителем из "схватки", хотя и отличается сравнительно высокой стоимостью.Причиной эксперты называют брутальный дизайн кузова Toyota RAV4, который также имеет более качественную отделку по сравнению с Changan CS35 Plus. Интерьер "паркетного" внедорожника характеризуется обилием места для задних пассажиров, которым не может похвастаться ни одна машина из этого класса. Наконец, комплектация CS35 Plus включает только 1,6-литровый мотор с мощностью 128 л. с., тогда как RAV4 оснащают 2-литровым агрегатом на 149 л.с., а также 2,4-литровым двигателем мощностью 199 л.с.