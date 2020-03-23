Психолог Екатерина Игонина дала рекомендации, как подготовиться к дачному сезону в условиях карантина





Специалист советует гражданам готовиться к дачному сезону дома, например, распланировать зоны для посадки, а также выбрать необходимые растения и закупить семена. Некоторые из них можно посеять уже сейчас и оставить на подоконнике для последующей пересадки в открытый грунт. Продумать стоит сроки посадки, а также учесть все подготовительные работы и расходы на дополнительные материалы. Заказать все можно в Сети, чтобы не рисковать собственным здоровьем во время выхода в магазин.У многих имеются свои мечты по разработке участка, например, кто-то хотел вырастить арбузы или посадить розы. Советы по посадке можно искать в интернете, где помимо специализированных форумов есть чаты, где общаются опытные дачники. В YouTube блогеры с охотой делятся собственным опытом по садоводству и ландшафтному дизайну.