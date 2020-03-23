Ученые из США обнаружили новый вид динозавров в Нью-Мехико





Археологи обнаружили кости динозавров на юго-востоке от Тусона, а также провели их анализ. Изначально находка не имела важного значения, но по мере ее изучения специалисты заключили, что кости принадлежали к отличающемуся от собратьев виду. Найденного представителя отнесли к семейству цератопсидов, но он имел необычную форму головы. Головные дуги этого представителя и изгибы рогов были более широкими. Данная особь достигала высоты в 11 футов, а его вес составлял 750 кг. Предполагается, что он был одним из наиболее крупных представителей семейства. Авторы научной работы назвали новый подтип Криттенденцератопсом Кржизановски, а жить он мог около 71 млн лет назад.Предполагается, что это семейство охватывало территорию от Аляски до Мексики и отличалось строением костей и особенностями кожного покрова. Данное открытие подтвердило теорию о том, что динозавры являлись намного разнообразнее внутри собственного вида.