Ученые из США обнаружили новый вид динозавров в Нью-Мехико
Ученые из США, представляющие Музей естественной истории и науки Нью-Мехико, расположенный в Альбукерке, выявили ранее неизвестный подтип динозавров из семейства цератопсидов. Результаты работы экспертов передает научное издание New Atlas.
Археологи обнаружили кости динозавров на юго-востоке от Тусона, а также провели их анализ. Изначально находка не имела важного значения, но по мере ее изучения специалисты заключили, что кости принадлежали к отличающемуся от собратьев виду. Найденного представителя отнесли к семейству цератопсидов, но он имел необычную форму головы. Головные дуги этого представителя и изгибы рогов были более широкими. Данная особь достигала высоты в 11 футов, а его вес составлял 750 кг. Предполагается, что он был одним из наиболее крупных представителей семейства. Авторы научной работы назвали новый подтип Криттенденцератопсом Кржизановски, а жить он мог около 71 млн лет назад.
Предполагается, что это семейство охватывало территорию от Аляски до Мексики и отличалось строением костей и особенностями кожного покрова. Данное открытие подтвердило теорию о том, что динозавры являлись намного разнообразнее внутри собственного вида.
Археологи обнаружили кости динозавров на юго-востоке от Тусона, а также провели их анализ. Изначально находка не имела важного значения, но по мере ее изучения специалисты заключили, что кости принадлежали к отличающемуся от собратьев виду. Найденного представителя отнесли к семейству цератопсидов, но он имел необычную форму головы. Головные дуги этого представителя и изгибы рогов были более широкими. Данная особь достигала высоты в 11 футов, а его вес составлял 750 кг. Предполагается, что он был одним из наиболее крупных представителей семейства. Авторы научной работы назвали новый подтип Криттенденцератопсом Кржизановски, а жить он мог около 71 млн лет назад.
Предполагается, что это семейство охватывало территорию от Аляски до Мексики и отличалось строением костей и особенностями кожного покрова. Данное открытие подтвердило теорию о том, что динозавры являлись намного разнообразнее внутри собственного вида.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:11