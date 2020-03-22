Министр культуры СССР Екатерина Фурцева разрушила карьеру пяти артистов





Во время принятия многих решений деятелем управляла человеческая неприязнь. Хоть министр культуры и не могла отобрать у представителей эстрады их талант, однако относилась к ним с явным презрением. В число таких артистов попал Владимир Высоцкий. Фурцева часто называла его врагом и антисоветчиком. При жизни Екатерины Алексеевны многие композиции певца бесполезно лежали в студиях звукозаписи. То же самое касается и Тамары Миансаровой, чья молодость и задорность, а также популярность среди мужчин не нравились чиновнице. Однажды исполнительницу песни «Черный кот» обвинили в пропаганде западного образа жизни и запретили исполнять свои хиты.По словам Валерия Ободзинского, его жизнь начала рушиться на Апрелевском заводе, когда «Екатерина III», как в народе прозвали партийного деятеля, не сдержала раздражения, увидев, что все цехи печатали грампластинки лишь этого артиста. После этого певцу перекрыли доступ к концертным залам, а на пластинку наложили запрет. Что касается Ролана Быкова, он не нравился министру из-за своей внешности.- не унималась Фурцева, приказывая запретить постановку «Медная бабушка», где актеру досталась роль Пушкина.Конфликт с Клавдией Шульженко начался с опоздания чиновницы на прием, который она сама назначила. Артистка не стала терпеть хамство и ушла, попросив секретаршу «Екатерины III» передать ей, что Фурцеву плохо воспитали. Карьеру артистке член Президиума ЦК КПСС не сломала, но пыталась выбить ее из колеи.