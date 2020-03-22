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Ученые рассказали о самых опасных инфекционных болезнях на планете

В истории человечества существуют инфекционные болезни, которые несмотря на прогресс и развитие медицины, пугают жителей Земли до сих пор. Ученые рассказали о самых опасных эпидемиях, которые способны уничтожить часть населения.

Ученые рассказали о самых опасных инфекционных болезнях на планете


В Средние века жители Европы умирали из-за бубонной чумы. Вакцину против этого заболевания нашли в начале прошлого века. Но, несмотря на это, даже в современном мире чуму диагностируют у 2 500 пациентов ежегодно. На ранних стадиях болезнь излечима, но если затянуть, то наступает септическая форма и летальный исход.

Холеру многие называют одной из самых «старых» эпидемий, которая бушевала во времена Средневековья. В 2010 году на острове Гаити инфекция поразила свыше 200 тысяч человек, из которых умерли 3 тысячи. Если своевременно не принять необходимые антибиотики, то вероятность погибнуть составляет 85%.

Ученые считают сибирскую язву одной из самых опасных болезней. Эта инфекция характеризуется очень высоким уровнем контагиозности, а бактерии Bacillus antracis могут сохраняться на поверхности десятилетиями. При отсутствии лечения болезнь переходит в легочную форму, а летальный исход в этом случае 90%.

Несмотря на то, что ВИЧ появился сравнительно недавно, он быстро распространился по миру. По данным ВОЗ, на Земле проживает свыше 37,9 миллионов людей с этой инфекцией. Информация было собрана в 2018 году, поэтому не исключено, что показатель на самом деле больше. Всего от вируса иммунодефицита человека скончались 30 миллионов человек, хотя некоторым пациентам удалось полностью излечиться от это болезни.

Если человека укусит дикое животное, то в его организм может попасть вирус под названием Rabies virus. При заражении бешенством могут возникать приступы буйства и галлюцинации. Болезнь излечима, но до того момента, когда не станут проявляться ее первые признаки.

В 2015 году жители Земли узнали о лихорадке Эбола, которая появилась в Западной Африке. Ученые считают, что переносчиками инфекции являются крысы, обезьяны и летучие мыши. Вирус очень опасный, так как быстро распространяется. Согласно сведениям ВОЗ, лихорадка Эбола уже забрала жизни более 22 тысяч человек.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:00

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