Названы приложения в AppStore для полезного времяпровождения на карантине
Во время карантина многие люди не знают, чем себя занять. Эксперты назвали приложения в AppStore для полезного времяпровождения на период пандемии коронавируса.
Еще несколько месяцев назад многие не могли найти свободного времени на занятие спортом или уделить внимание любимому хобби. Однако пандемия коронавируса не только разрушила планы миллионов, но и предоставила много свободного времени людям, которые перебывают на карантине. Чтобы полезно проводить время дома, эксперты составили список приложений в AppStore, которые сделают его немного ярче. В первую очередь следует обратить внимание на программы для спорта, поскольку клубы закрыты. В составлении плана тренировок пользователям помогут: NTC, Asana Rebel: Get in Shape, Sfit и Йога Down Dog.
Не забыли эксперты и про любителей вкусно покушать. Научиться готовить заложникам карантина помогут: Kitchen Stories — Рецепты; Афиша-Еда: вкусные, быстрые и простые рецепты; Еда; Novikov School; HandMadeFood; Рецепты Юлии Высоцкой. Любителям литературы понравятся следующие программы: Литрес; Storytel; Bookmate; Альпина.Книги. Также в AppStore есть полезные приложения для контроля питания, поскольку в изоляции человек может набрать пару лишних килограмм.
Чтобы не допустить подобного исхода, можно воспользоваться программами: Lifesum; Счетчик калорий от Fat Secret; Diet Program. Кстати, они будут полезны и обычным пользователям, которые просто хотят привести свое тело в норму, но раньше у них не хватало для этого времени. Указанные выше приложения помогут человеку не скучать во время пандемии и получить максимум пользы от карантина.
Еще несколько месяцев назад многие не могли найти свободного времени на занятие спортом или уделить внимание любимому хобби. Однако пандемия коронавируса не только разрушила планы миллионов, но и предоставила много свободного времени людям, которые перебывают на карантине. Чтобы полезно проводить время дома, эксперты составили список приложений в AppStore, которые сделают его немного ярче. В первую очередь следует обратить внимание на программы для спорта, поскольку клубы закрыты. В составлении плана тренировок пользователям помогут: NTC, Asana Rebel: Get in Shape, Sfit и Йога Down Dog.
Не забыли эксперты и про любителей вкусно покушать. Научиться готовить заложникам карантина помогут: Kitchen Stories — Рецепты; Афиша-Еда: вкусные, быстрые и простые рецепты; Еда; Novikov School; HandMadeFood; Рецепты Юлии Высоцкой. Любителям литературы понравятся следующие программы: Литрес; Storytel; Bookmate; Альпина.Книги. Также в AppStore есть полезные приложения для контроля питания, поскольку в изоляции человек может набрать пару лишних килограмм.
Чтобы не допустить подобного исхода, можно воспользоваться программами: Lifesum; Счетчик калорий от Fat Secret; Diet Program. Кстати, они будут полезны и обычным пользователям, которые просто хотят привести свое тело в норму, но раньше у них не хватало для этого времени. Указанные выше приложения помогут человеку не скучать во время пандемии и получить максимум пользы от карантина.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:50