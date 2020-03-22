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Эксперты назвали плюсы и минусы материалов, из которых изготавливают смартфоны

Многие пользователи при покупке современных смартфонов обращают внимание на новомодные нововведения. Но, как отмечают эксперты, в первую очередь следует рассматривать плюсы и минусы материалов, из которых изготовлен гаджет.

Эксперты назвали плюсы и минусы материалов, из которых изготавливают смартфоны


Металлический корпус смотрится дорого, а также обладает отличными показателями теплопроводности, вот только смартфон из такого материала может деформироваться и погнуться. Кроме этого, радиоволнам достаточно сложно пробиться сквозь оболочку из металла.

Смартфоны, изготовленные из пластика, достаточно дешевые. Если производитель добавляет к нему еще другой материал, то гаджет становится очень прочным. Кроме этого, у таких новинок отличный сигнал и обширная цветовая палитра. Вместе с тем, выглядят такие смартфоны менее презентабельно и со временем сильно пачкаются.

Еще один материал для изготовления смартфонов, который охарактеризовали эксперты, это стекло. Такие гаджеты отличаются роскошным дизайном, хорошим сигналом и непередаваемыми тактильными ощущениями. Но есть и существенные недостатки корпусов из стекла: они царапаются, скользят в руке и бьются.

Эксперты говорят о том, что можно продлить срок эксплуатации любого смартфона, несмотря на то, какой у него корпус. Для того, чтобы гаджет служил долго, следует не экономить на защитных стеклах и чехлах.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:50

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