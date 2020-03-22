Эксперты назвали плюсы и минусы материалов, из которых изготавливают смартфоны





Металлический корпус смотрится дорого, а также обладает отличными показателями теплопроводности, вот только смартфон из такого материала может деформироваться и погнуться. Кроме этого, радиоволнам достаточно сложно пробиться сквозь оболочку из металла.Смартфоны, изготовленные из пластика, достаточно дешевые. Если производитель добавляет к нему еще другой материал, то гаджет становится очень прочным. Кроме этого, у таких новинок отличный сигнал и обширная цветовая палитра. Вместе с тем, выглядят такие смартфоны менее презентабельно и со временем сильно пачкаются.Еще один материал для изготовления смартфонов, который охарактеризовали эксперты, это стекло. Такие гаджеты отличаются роскошным дизайном, хорошим сигналом и непередаваемыми тактильными ощущениями. Но есть и существенные недостатки корпусов из стекла: они царапаются, скользят в руке и бьются.Эксперты говорят о том, что можно продлить срок эксплуатации любого смартфона, несмотря на то, какой у него корпус. Для того, чтобы гаджет служил долго, следует не экономить на защитных стеклах и чехлах.