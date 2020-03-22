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«Это же кайф»: Полина Гагарина объяснила свое желание прокатиться на метро

Популярная российская исполнительница Полина Гагарина объяснила, зачем не так давно прокатилась на метро. Певица уверена, что ездить на общественном транспорте абсолютно нормально.

Полина Гагарина приняла участие в развлекательной программе "Ты не поверишь!" и объяснила причину своего поступка. По словам певицы, в подземку она спустилась впервые за долгое время. Тем не менее артистка считает, что передвигаться на общественном транспорте абсолютно нормально и не зазорно. Воспользоваться услугами метрополитена исполнительница решила из-за опасения опоздать на концерт. Знаменитость проехала три станции и отметила, что аналогичный путь на автомобиле мог бы занять полтора часа. «Господи, это же кайф!» – заключила Гагарина. Отрывок из шоу звезда разместила в своих Instagram Stories.

Также в своём микроблоге артистка старается подбодрить поклонников, которые переживают из-за пандемии коронавируса. Концерты исполнительнице пришлось перенести на осень, тем не менее она сохраняет позитивный настрой. «Не бойтесь. Всё будет хорошо», – написала певица.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:37

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