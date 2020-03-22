«Это же кайф»: Полина Гагарина объяснила свое желание прокатиться на метро





Полина Гагарина приняла участие в развлекательной программе "Ты не поверишь!" и объяснила причину своего поступка. По словам певицы, в подземку она спустилась впервые за долгое время. Тем не менее артистка считает, что передвигаться на общественном транспорте абсолютно нормально и не зазорно. Воспользоваться услугами метрополитена исполнительница решила из-за опасения опоздать на концерт. Знаменитость проехала три станции и отметила, что аналогичный путь на автомобиле мог бы занять полтора часа.– заключила Гагарина. Отрывок из шоу звезда разместила в своих Instagram Stories.Также в своём микроблоге артистка старается подбодрить поклонников, которые переживают из-за пандемии коронавируса. Концерты исполнительнице пришлось перенести на осень, тем не менее она сохраняет позитивный настрой., – написала певица.