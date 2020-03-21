Биологи: Кошки мяуканьем «дрессируют» своих хозяев





Хоть это можно принять и за шутку, но изучение домашними котами и кошками «иностранного» для них языка, то есть человеческого, – подтверждённый исследованиями факт. Как рассказала зоопсихолог Елена Мельникова, всё дело – в реакции хозяина на то или иное мяуканье его питомца. Например, если животное выдало вариант, схожий со словом «мама», и это умилило человека, оно может запомнить данное поведение, потому как получило внимание.Учёные утверждают: кошки и коты – на самом деле большие хищники, но намеренно притворяются беспомощными, для того чтобы поудобнее устроиться в семьях своих владельцев. Кроме того, подобные манипулятивные навыки могут передаваться по наследству, и тогда каждому последующему поколению домашних питомцев скорее и более эффективно удаётся находить путь к сердцу хозяина, а также к его холодильнику.По словам биологов из Санкт-Петербурга, по устройству мозга кошек можно отнести скорее к «физикам», поскольку они прагматичны и «разговаривают» всегда по делу, в то время как коты являются в данном смысле «левшами», то есть у них больше развито полушарие мозга, отвечающее за речь и образное мышление. Именно поэтому они склонны исполнять для своих «избранниц» любовные серенады.Исследователи отмечают: в современном мире домашние кошки и коты всерьёз настроены на то, чтобы сотрудничать с людьми – это им жизненно важно, а потому «мурлыки» не прекращают развивать свою речь. В связи с этим специалисты рекомендуют хозяевам этих животных «начинать следить за языком».