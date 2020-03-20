Samsung приступила к тестам программной оболочки One UI 2.5
Южнокорейский техногигант Samsung уже приступил к разработке очередной версии своей фирменной программной оболочки для смартфонов бренда, которая основывается на ОС Android 10. Более того, по данным ряда источников, разработчик даже запустил первые тесты оболочки One UI 2.5.
На данный момент все смартфоны Samsung с предустановленной мобильной платформой Android 10, функционируют преимущественно под управлением вышедшей намного раньше One UI 2.0, лишь флагманские модели бренда вышли с установленной на них оболочкой One UI 2.1, которая позднее должна появиться и на других устройствах. Теперь же разработчик запустил тестирование новой версии программной оболочки One UI 2.5, которая должна дебютировать уже в мае 2020 года вместе с презентацией фаблета Galaxy Note 20. Какие именно изменения будут внесены в новый программный продукт от южнокорейского производителя пока неизвестно.
Стоит отметить, что на данный момент Samsung считается лидером по частоте обновлений для фирменных смартфонов. В конце минувшего года данный бренд с опережением от остальных конкурентов шел в графике обновления гаджетов до актуальной версии операционной системы от Google.
На данный момент все смартфоны Samsung с предустановленной мобильной платформой Android 10, функционируют преимущественно под управлением вышедшей намного раньше One UI 2.0, лишь флагманские модели бренда вышли с установленной на них оболочкой One UI 2.1, которая позднее должна появиться и на других устройствах. Теперь же разработчик запустил тестирование новой версии программной оболочки One UI 2.5, которая должна дебютировать уже в мае 2020 года вместе с презентацией фаблета Galaxy Note 20. Какие именно изменения будут внесены в новый программный продукт от южнокорейского производителя пока неизвестно.
Стоит отметить, что на данный момент Samsung считается лидером по частоте обновлений для фирменных смартфонов. В конце минувшего года данный бренд с опережением от остальных конкурентов шел в графике обновления гаджетов до актуальной версии операционной системы от Google.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:53