Samsung приступила к тестам программной оболочки One UI 2.5

На данный момент все смартфоны Samsung с предустановленной мобильной платформой Android 10, функционируют преимущественно под управлением вышедшей намного раньше One UI 2.0, лишь флагманские модели бренда вышли с установленной на них оболочкой One UI 2.1, которая позднее должна появиться и на других устройствах. Теперь же разработчик запустил тестирование новой версии программной оболочки One UI 2.5, которая должна дебютировать уже в мае 2020 года вместе с презентацией фаблета Galaxy Note 20. Какие именно изменения будут внесены в новый программный продукт от южнокорейского производителя пока неизвестно.Стоит отметить, что на данный момент Samsung считается лидером по частоте обновлений для фирменных смартфонов. В конце минувшего года данный бренд с опережением от остальных конкурентов шел в графике обновления гаджетов до актуальной версии операционной системы от Google.