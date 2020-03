Google выпустил новое приложение Camera Go для устройств с низким объемом памяти

Camera Go доступна для установки на устройства с Android Go, в том числе и для анонсированной модели Nokia 1.3. Компания Google сообщает, что количество активных пользователей с данной версией операционной системы во всем мире достигает 100 миллионов. Учитывая низкий объем встроенной памяти бюджетных моделей, разработчики создали уникальную программу, которая позволит делать качественные снимки, не перегружая хранилище. В то же время ПО не оснащено режимом HDR+ и Night Sight, присутствующими в моделях Pixel.По словам авторов Camera Go, расширение самостоятельно будет анализировать объем доступной памяти и выводить точные данные о количестве фотографий и видео, которые еще можно сделать. Кроме того, благодаря уведомлениям от ПО пользователи смогут освободить место в хранилище на своем устройстве еще до того, как оно неожиданно исчерпается.Camera Go оптимизирована для всех устройств Android Go с ОЗУ от 1 ГБ.