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Видеоигра Dead by Daylight появится на смартфонах с iOS и Android 16 апреля

Dead by Daylight является многопользовательской видеоигрой в жанре хоррор, где команде игроков необходимо выжить в борьбе с убийцей. Разработчик недавно сообщил, что мобильная версия появится на смартфонах с iOS и Android 16 апреля.

В компаниях Behavior Interactive и NetEase рассказали, что Dead by Daylight Mobile выйдет на iOS и Android-устройства 16 апреля. «Предварительная регистрация» для многопользовательской видеоигры станет доступной для игроков на официальном сайте. Геймплей Dead by Daylight концентрируется на противостоянии четырех обычных человек и одного безумного убийцы, который охотится в ужасающей ночной обстановке.

Один из геймеров может взять на себя роль легендарных монстров, таких как Майкл Майерс, Фредди Крюгер или Демогоргон из сериала «Очень странные дела» от Netflix. Благодаря внушительной атмосфере аудитория хоррора значительно выросла с момента запуска в 2016 году. У игры насчитывается более 15 миллионов загрузок, что помогло перенести её на платформы ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Известно, что Dead by Daylight Mobile будет полностью оптимизирован и предложит новые элементы управления, созданные для смартфонов и планшетов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50

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