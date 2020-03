Участники группы Little Big поддержали отмену “Евровидения-2020”: "Решение является единственно верным"

Little Big сожалеют о том, что пандемия коронавируса привела к отмене “Евровидения” в этом году, но при этом коллектив считает, что это решение действительно является единственным верным в сложившейся ситуации. Артисты добавили, что после выбора их участниками конкурса, они почувствовали огромную поддержку со стороны публики. При этом о группе узнали за рубежом, а также за Little Big болели соотечественники. Музыканты поблагодарили всех, кто слушал новую песню “Uno” и кому понравился клип.В конце своего обращения Little Big пожелали: “Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!”. В комментариях многочисленные поклонники коллектива высказали слова поддержки.