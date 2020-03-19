АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Участники группы Little Big поддержали отмену “Евровидения-2020”: "Решение является единственно верным"

Участники группы Little Big высказались относительно отмены “Евровидения-2020” в связи с коронавирусом. Музыканты обратились к публике на официальном аккаунте в Instagram.
Участники группы Little Big поддержали отмену “Евровидения-2020”: "Решение является единственно верным"

Little Big сожалеют о том, что пандемия коронавируса привела к отмене “Евровидения” в этом году, но при этом коллектив считает, что это решение действительно является единственным верным в сложившейся ситуации. Артисты добавили, что после выбора их участниками конкурса, они почувствовали огромную поддержку со стороны публики. При этом о группе узнали за рубежом, а также за Little Big болели соотечественники. Музыканты поблагодарили всех, кто слушал новую песню “Uno” и кому понравился клип.

В конце своего обращения Little Big пожелали: “Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!”. В комментариях многочисленные поклонники коллектива высказали слова поддержки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
50-летняя Лада Дэнс освоила танцы на…
Надежда Бабкина призналась, что в молодости крутила роман с женатым…
Эксперты назвали профессии, чья популярность вырастет из-за…
Президент «СККР» объяснил важность профессиональной уборки во время распространения…
iPhone 12 Pro может быть первым смартфоном Apple с китайским…
Майк Тайсон признался, что он готов умереть: "Жить на этом свете гораздо…
Звезда проекта "Дом-2" Елена Бушина "ограбила" продуктовый магазин из-за боязни…
Гоген Солнцев уговаривает парализованную Екатерину Терешкович прийти на шоу к Андрею…
Гиперкар Aston Martin Valkyrie начали тестировать на обычных…
Дэвид Бекхэм сделал подтяжку лица по совету…
«Не помню, чтобы была одна»: Евгения Феофилактова намекнула на новые…
В Иране 103-летняя женщина поборола…
Аналитик из Японии предсказывает падение цена на нефть ниже ноля…
Звезда «Дом-2» Настя Балинская рыдает после встречи с Лешей…
СМИ рассказали об отдыхе звезд во время карантина из-за…
Медик Игорь Никоноров заявил, что волна коронавируса может спасть через два…
Врач из Китая нашел лечение для тяжелобольных пациентов с…
Названы лучшие фильмы для семейного просмотра во время карантина из-за…
В Сети раскрыт дизайн смартфона Vivo X30 Pro 5G AW Limited…
В Сети опубликовали первые изображения нового Opel Mokka…
Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской заявил о желании разобраться со сплетниками: "Это кем-то…
Звезды «Дом-2» Настя Иванова, Руслан Мацьолек и Виталий Еворовский сбежали в…
Эмбер Херд призналась, что ударила Джонни Деппа дверью по…
Иностранные медики назвали продукты для избавления от головной…
Эксперты рассказали, что нужно знать о сомнительных…
Представлена настольная LED-лампа Xiaomi MIJIA Lite для сохранения…
Максим Фадеев пообещал заняться карьерой певицы…
Взрослый сын пристыдил Ларису Гузееву по поводу ненадлежащего…
Просмотреть все новости