Зрители «Дом-2» удивились грязным носкам Алёны Савкиной
Зрители, которые внимательно следят за происходящим на телепроекте «Дом-2», на днях были шокированы состоянием носков Алены Савкиной, которую и раньше подозревали в нечистоплотности.
Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина уже несколько месяцев производит на зрителей не самое хорошее впечатление. Многие пишут в комментариях, что даже с экрана Алёна выглядит неухоженной и неопрятной. Хотя поклонники не могут не отметить, что она выглядит всё же приличней, чем сестра.
На днях комментарии взорвались от негодования по поводу грязных носков Савкиной. Рапунцель вымыла волосы, но по какой-то причине решила не надевать чистое белье. Зрителям буквально бросились в глаза чрезвычайно грязные носки на ногах Алёны.
Так как у Савкиной это не вызывает никаких отрицательных эмоций, зрители телепроекта посочувствовали её маленькому сыну Богдану. Они пришли к выводу, что в стирке нуждаются не только носки Рапунцель, но и напольное покрытие в доме - оно такое же грязное. Подписчиков ужасает, что Богдан, любимым способом передвижения которого по полу являются «четвереньки», потом кладёт свои грязные руки в рот.
Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина уже несколько месяцев производит на зрителей не самое хорошее впечатление. Многие пишут в комментариях, что даже с экрана Алёна выглядит неухоженной и неопрятной. Хотя поклонники не могут не отметить, что она выглядит всё же приличней, чем сестра.
На днях комментарии взорвались от негодования по поводу грязных носков Савкиной. Рапунцель вымыла волосы, но по какой-то причине решила не надевать чистое белье. Зрителям буквально бросились в глаза чрезвычайно грязные носки на ногах Алёны.
Так как у Савкиной это не вызывает никаких отрицательных эмоций, зрители телепроекта посочувствовали её маленькому сыну Богдану. Они пришли к выводу, что в стирке нуждаются не только носки Рапунцель, но и напольное покрытие в доме - оно такое же грязное. Подписчиков ужасает, что Богдан, любимым способом передвижения которого по полу являются «четвереньки», потом кладёт свои грязные руки в рот.