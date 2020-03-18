Зрители «Дом-2» удивились грязным носкам Алёны Савкиной





Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина уже несколько месяцев производит на зрителей не самое хорошее впечатление. Многие пишут в комментариях, что даже с экрана Алёна выглядит неухоженной и неопрятной. Хотя поклонники не могут не отметить, что она выглядит всё же приличней, чем сестра.На днях комментарии взорвались от негодования по поводу грязных носков Савкиной. Рапунцель вымыла волосы, но по какой-то причине решила не надевать чистое белье. Зрителям буквально бросились в глаза чрезвычайно грязные носки на ногах Алёны.Так как у Савкиной это не вызывает никаких отрицательных эмоций, зрители телепроекта посочувствовали её маленькому сыну Богдану. Они пришли к выводу, что в стирке нуждаются не только носки Рапунцель, но и напольное покрытие в доме - оно такое же грязное. Подписчиков ужасает, что Богдан, любимым способом передвижения которого по полу являются «четвереньки», потом кладёт свои грязные руки в рот.