Amazon увеличивает штат на 100 тысяч сотрудников из-за увеличения заказов на фоне пандемии коронавируса





Подобный ажиотаж обусловлен тем, что из-за риска подхватить коронавирус в общественных сетах, вроде торговых центров, люди стали отдавать предпочтения покупкам через интернет и курьерской доставке. В свете подобных перемен на рынке услуг онлайн-сервис Amazon заявил о расширении штата. Руководство компании намерено нанять еще 100 000 сотрудников, что поможет восполнить нехватку кадров на складе и для работы в доставке.Также в Amazon сообщили о возможных задержках в оформлении заказов и их доставке на дом из-за увеличившегося объема работ. В частности, это касается предметов домашней утвари. Кроме того, руководство американского онлайн-сервиса заявляет, что активно сотрудничает с медиками, работая над повышением уровня защиты своих сотрудников от вируса.