АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мировой карантин: Международные мероприятия, отмененные из-за…
EUR 82.75 USD 74.13
Курс валют на 17.03.2020

Российские эксперты составили ТОП-3 самых опасных аксессуаров в автомобиле

Российские эксперты составили ТОП-3 самых опасных аксессуаров в автомобиле. По мнению экспертов, сувениры и даже ароматизаторы расположенные в неподходящем месте, могут привести к ДТП.
Российские эксперты составили ТОП-3 самых опасных аксессуаров в автомобиле

На первой строчке рейтинга, по версии обозревателей издания iReactor, находятся подвесные игрушки, свисающие с центрального зеркала заднего вида в салоне. Оригинальные аксессуары появились в 90-х годах прошлого века и до сих популярны среди опытных водителей. Несмотря на отсутствие административного штрафа, в случае, если сотрудник ГИБДД обнаружит такие элементы декора в машине, они запрещены, так как загораживают обзор во время езды.

Второе место заслужено занимают LED-подсветки, выполняющее исключительно функцию отвлечения водителя. По словам обозревателей, данный тип ламп не предназначен для полноценного освещения салона. Чаще всего владельцы автомобилей просто украшают панель управления или двери, что мешает сконцентрировать свое внимание на дороге и управлении.

Закрывают ТОП-3 качающиеся игровые принадлежности, закрепленные на приборной панели. Такие аксессуары стали особенно распространенными после популяризации зарубежных фильмов, в которых регулярно демонстрировались снеговики, Санта-Клаусы и другие куклы, прыгающие на пружинке, в салоне главных героев. Хотя на первый взгляд игрушка может казаться безобидной, на самом деле она сильно отвлекает внимание водителя.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Погибал на «Фабрике звезд»: Броневицкая рассказала о травле Стаса Пьехи на…
Власти Москвы рассматривают введение жесткого карантина с 20-го марта 2020…
Кирилл Кяро может не увидеться с близкими в Таллине из-за карантина в связи с…
Ученые: Условия на древнем Марсе подходили для появление…
Ксения Собчак не мешает Максиму Виторгану строить отношения с Нино Нинидзе: "Никогда не было кухонных…
Эксперты рассказали, какие женские причёски не нравятся…
Эпидемиолог Дарья Церковная призвала не оставлять детей с бабушками и…
В России вышел в продажу Lexus LX 570 Black…
«Болото с жабами»: Максим Фадеев негативно высказался о своем лейбле…
Излечившийся от коронавируса житель КНР Ван Юнь Бинь рассказал о способах защиты от…
«Пора уже, Наташа»: Поклонники оценили фото Рудовой с сыном…
Врач-дерматолог Алексей Едемский назвал наиболее безопасные краски для…
Компания Timex выпустила дешевые смарт-часы iConnect…
Участница "Дом-2" Ольга Рапунцель обсудила интимные отношения с невестой своего…
Пепел и кровь летучей мыши: Ученые рассказали о «предшественниках»…
Российские эксперты составили ТОП-3 самых опасных аксессуаров в…
Вдова Олега Табакова Марина Зудина предпочитает живое общение перепискам в…
Бюджетные Huawei P40 появились в продаже на рынке…
Побег из СССР закончился для Рудольфа Нуреева клеймом "предателя" и разлукой с…
«Теперь я спокоен»: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поделились снимками с крещения младшей…
Американец создал первый портативный лазер мощностью 100…
Доктор Леда Чатзи: Беременным женщинам не стоит есть рыбу чаще трех раз в…
В РАН назвали дату запуска космического аппарата России на…
Сергей Жуков из-за вспышки коронавируса 2 недели продержал дома детей после отдыха в…
Диетолог Елена Кален перечислила продукты, усиливающие чувство…
Спасатели напомнили, что делать в случае разбитого ртутного…
Лариса Гузеева в кокошнике удивила зрителей “Давай поженимся!” своим…
Подробности свадьбы звезды «Дом-2» Венцеслава…
Просмотреть все новости