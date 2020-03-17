Российские эксперты составили ТОП-3 самых опасных аксессуаров в автомобиле
Российские эксперты составили ТОП-3 самых опасных аксессуаров в автомобиле. По мнению экспертов, сувениры и даже ароматизаторы расположенные в неподходящем месте, могут привести к ДТП.
На первой строчке рейтинга, по версии обозревателей издания iReactor, находятся подвесные игрушки, свисающие с центрального зеркала заднего вида в салоне. Оригинальные аксессуары появились в 90-х годах прошлого века и до сих популярны среди опытных водителей. Несмотря на отсутствие административного штрафа, в случае, если сотрудник ГИБДД обнаружит такие элементы декора в машине, они запрещены, так как загораживают обзор во время езды.
Второе место заслужено занимают LED-подсветки, выполняющее исключительно функцию отвлечения водителя. По словам обозревателей, данный тип ламп не предназначен для полноценного освещения салона. Чаще всего владельцы автомобилей просто украшают панель управления или двери, что мешает сконцентрировать свое внимание на дороге и управлении.
Закрывают ТОП-3 качающиеся игровые принадлежности, закрепленные на приборной панели. Такие аксессуары стали особенно распространенными после популяризации зарубежных фильмов, в которых регулярно демонстрировались снеговики, Санта-Клаусы и другие куклы, прыгающие на пружинке, в салоне главных героев. Хотя на первый взгляд игрушка может казаться безобидной, на самом деле она сильно отвлекает внимание водителя.
На первой строчке рейтинга, по версии обозревателей издания iReactor, находятся подвесные игрушки, свисающие с центрального зеркала заднего вида в салоне. Оригинальные аксессуары появились в 90-х годах прошлого века и до сих популярны среди опытных водителей. Несмотря на отсутствие административного штрафа, в случае, если сотрудник ГИБДД обнаружит такие элементы декора в машине, они запрещены, так как загораживают обзор во время езды.
Второе место заслужено занимают LED-подсветки, выполняющее исключительно функцию отвлечения водителя. По словам обозревателей, данный тип ламп не предназначен для полноценного освещения салона. Чаще всего владельцы автомобилей просто украшают панель управления или двери, что мешает сконцентрировать свое внимание на дороге и управлении.
Закрывают ТОП-3 качающиеся игровые принадлежности, закрепленные на приборной панели. Такие аксессуары стали особенно распространенными после популяризации зарубежных фильмов, в которых регулярно демонстрировались снеговики, Санта-Клаусы и другие куклы, прыгающие на пружинке, в салоне главных героев. Хотя на первый взгляд игрушка может казаться безобидной, на самом деле она сильно отвлекает внимание водителя.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:44