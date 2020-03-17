Прокуратура обнаружила 500 опасных для жизни туристических объектов на Байкале





По словам представителей государственного органа высшего надзора за соблюдением прав и законов, 90% объектов туризма на прибрежной территории Байкала, признанной Всемирным природным наследием ЮНЕСКО, осуществляют свою деятельность незаконным путем. Наиболее остро стоит вопрос о кадастровом учете, так как владельцы недвижимости до сих пор не внесли документальные сведения о хозяйственном и правовом положении земель. Кроме того, в заказнике «Туколонь» и в лесничестве Нижнеудинска прокуратура выявила массовые незаконные вырубки, которые уже отразились на экосистеме Прибайкальского национального парка.Как известно, остров Ольхон – крупнейший на Байкале, изобилует эндемичными видами растений и животных. Среднее количество составляет 1000 классов, 96 родов, 11 семейств и подсемейств, не встречающихся нигде в мире, кроме уникального водоема в Сибири. В то же время, незаконные туристические базы как «Долгожитель», «Вдохновение» и «Адмирал», согласно словам СПЧ, наносят непоправимый ущерб уникальной локальной экологической системе и даже угрожают жизни людей.