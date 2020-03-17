Прокуратура обнаружила 500 опасных для жизни туристических объектов на Байкале
Прокуратура РФ обнаружила более 500 опасных для жизни туристических объектов на Байкале. Как выяснилось, большинство баз отдыха, расположенных на побережье самого глубоко озера в мире, работают с нарушением требований законодательства.
По словам представителей государственного органа высшего надзора за соблюдением прав и законов, 90% объектов туризма на прибрежной территории Байкала, признанной Всемирным природным наследием ЮНЕСКО, осуществляют свою деятельность незаконным путем. Наиболее остро стоит вопрос о кадастровом учете, так как владельцы недвижимости до сих пор не внесли документальные сведения о хозяйственном и правовом положении земель. Кроме того, в заказнике «Туколонь» и в лесничестве Нижнеудинска прокуратура выявила массовые незаконные вырубки, которые уже отразились на экосистеме Прибайкальского национального парка.
Как известно, остров Ольхон – крупнейший на Байкале, изобилует эндемичными видами растений и животных. Среднее количество составляет 1000 классов, 96 родов, 11 семейств и подсемейств, не встречающихся нигде в мире, кроме уникального водоема в Сибири. В то же время, незаконные туристические базы как «Долгожитель», «Вдохновение» и «Адмирал», согласно словам СПЧ, наносят непоправимый ущерб уникальной локальной экологической системе и даже угрожают жизни людей.
По словам представителей государственного органа высшего надзора за соблюдением прав и законов, 90% объектов туризма на прибрежной территории Байкала, признанной Всемирным природным наследием ЮНЕСКО, осуществляют свою деятельность незаконным путем. Наиболее остро стоит вопрос о кадастровом учете, так как владельцы недвижимости до сих пор не внесли документальные сведения о хозяйственном и правовом положении земель. Кроме того, в заказнике «Туколонь» и в лесничестве Нижнеудинска прокуратура выявила массовые незаконные вырубки, которые уже отразились на экосистеме Прибайкальского национального парка.
Как известно, остров Ольхон – крупнейший на Байкале, изобилует эндемичными видами растений и животных. Среднее количество составляет 1000 классов, 96 родов, 11 семейств и подсемейств, не встречающихся нигде в мире, кроме уникального водоема в Сибири. В то же время, незаконные туристические базы как «Долгожитель», «Вдохновение» и «Адмирал», согласно словам СПЧ, наносят непоправимый ущерб уникальной локальной экологической системе и даже угрожают жизни людей.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:44