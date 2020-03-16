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Участник «Дом-2» Игорь Григорьев ведёт тайную переписку с Катей Скалон

Молодой человек испытывает самые нежные чувства по отношению к девушке. Так, участник скандального проекта «Дом-2» Игорь Григорьев тайно переписывается с Катей Скалон в социальных сетях.

Участник «Дом-2» Игорь Григорьев ведёт тайную переписку с Катей Скалон

Во время общего собрания на Лобном месте у Влада Кадони получилось разоблачить Игоря Григорьева. Он рассказал, что парень переписывается с Катей Скалон и при этом продолжает тесно общаться с Селеной Майер. Ведущий в присутствии других участников телестройки зачитал сообщения, по которым стало понятно, что молодые люди флиртуют друг с другом.

В этой переписке Катя спрашивает, а не хочет ли ее Игорь обнять. В ответ молодой человек отправил снимок, где он обнимается со Скалон, а также подчеркнул, что девушка над ним издевается. Однако здесь же Катя пишет, что он может спокойно заселяться с другой девушкой. Как итог Григорьев задает Скалан элементарный вопрос о том, а зачем они бегут от собственного счастья.


Стоит отметить, что ранее Игорь Григорьев признался, что влюблен в Катю Скалон безответно. Более того, парню было больно чувствовать холод со стороны красотки, но он не знал, что с этим делать и решил переключиться.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:52

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