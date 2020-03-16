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В Ярославле выставили на продажу 18-летнюю «Оку» в хорошем состоянии

На одном из российских информационных веб-порталов появилось сообщение о продаже автомобиля ВАЗ-1111 «Ока» в хорошем состоянии, выпущенного в 2002 году. 18-летнюю малолитражку с пробегом 240 км выставили на рынке в Ярославле.

Как сообщил автовладелец из Ярославля, он обнаружил собственный ВАЗ-1111 «Ока» в давно забытом гараже. На момент приобретения пробег составлял всего 240 км, а дилер постарался привести стоявшую без дела машину в товарный вид. Известно, что помимо полного техобслуживания с заменой всех жидкостей, была добавлена атермальная тонировка окон. Выпущенный 18 лет назад и принадлежавший двум водителям автомобиль оценивается в 220 тысяч рублей.

Комплектация включает в себя карбюраторный мотор V2 с объемом в 0,75 литра. Он дополняется 4-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная мощность силовой установки отечественной сборки составляет 33 л. с. Машину собрали на конвейере легкового подразделения КамАЗ, а точнее - на предприятии по производству малолитражных автомобилей в Набережных Челнах. Некоторые пользователи выразили мнение, что при подобных характеристиках и цене дилеру вряд-ли удастся продать транспортное средство в ближайшее время.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:24

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