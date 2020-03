Журналисты назвали 10 знаменитостей, которые в начале карьеры работали на других звезд

Дженнифер Лопес, прежде чем стать известной певицей и актрисой, работала танцовщицей в музыкальном коллективе 90-х New Kids on the Block.Ким Кардашян сначала была стилистом, наводила порядок в гардеробах Синди Кроуфорд, Серены Уильямс и Ники Хилтон.Мэрайя Кэри в 80-х годах работала на бэк-вокале и подтанцовке у исполнительницы Бренды К. Старр, которую до этого времени практически не помнит никто.Дженнифер Гарнер в 90-х подрабатывала няней для дочери американского комика Стивена Колберта. Она была в очень затруднительном финансовом положении, пока не снялась в сериале «Шпионка».Лайза Минелли была няней детей Рона Ховарда. Кифер Сазерленд, будучи актером театра, вынужден был нянчиться с маленькой Гвинет Пэлтроу. Дженна Дуан - экс-супруга Ченнинга Татума, работала танцовщицей у Джастина Тимберлейка. К тому же у них была короткая романтическая связь.Гвен Стефани сначала выступала в группе No Doubt. Она начинала с роли бэк-вокалистки, а после ухода бывшего солиста, стала фронтменом коллектива.Канье Уэст до своей популярности был автором треков для музыкантов лейбла Jay-Z «Roc-A-Fella Records», с которыми однажды выпустили общий альбом.Покойная Уитни Хьюстон начинала карьеру в качестве бэк-вокалистки Чака Хан и Лу Роулза. Однако она вскоре была замечена представителями звукозаписывающей студии, и начала свою сольную карьеру.