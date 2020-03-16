АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Журналисты назвали 10 знаменитостей, которые в начале карьеры работали на других звезд

Каждый из знаменитых людей начинал свой творческий путь по-разному. Журналисты собрали информацию о том, кто из голливудских селебрити начинал свою карьеру с работы на других звезд.
Журналисты назвали 10 знаменитостей, которые в начале карьеры работали на других звезд

Дженнифер Лопес, прежде чем стать известной певицей и актрисой, работала танцовщицей в музыкальном коллективе 90-х New Kids on the Block.

Ким Кардашян сначала была стилистом, наводила порядок в гардеробах Синди Кроуфорд, Серены Уильямс и Ники Хилтон.

Мэрайя Кэри в 80-х годах работала на бэк-вокале и подтанцовке у исполнительницы Бренды К. Старр, которую до этого времени практически не помнит никто.

Дженнифер Гарнер в 90-х подрабатывала няней для дочери американского комика Стивена Колберта. Она была в очень затруднительном финансовом положении, пока не снялась в сериале «Шпионка».

Лайза Минелли была няней детей Рона Ховарда. Кифер Сазерленд, будучи актером театра, вынужден был нянчиться с маленькой Гвинет Пэлтроу. Дженна Дуан - экс-супруга Ченнинга Татума, работала танцовщицей у Джастина Тимберлейка. К тому же у них была короткая романтическая связь.

Гвен Стефани сначала выступала в группе No Doubt. Она начинала с роли бэк-вокалистки, а после ухода бывшего солиста, стала фронтменом коллектива.

Канье Уэст до своей популярности был автором треков для музыкантов лейбла Jay-Z «Roc-A-Fella Records», с которыми однажды выпустили общий альбом.

Покойная Уитни Хьюстон начинала карьеру в качестве бэк-вокалистки Чака Хан и Лу Роулза. Однако она вскоре была замечена представителями звукозаписывающей студии, и начала свою сольную карьеру.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Похожа на вытянутого гуманоида»: Светлану Лободу из-за длинных ног заподозрили в…
Медики развеяли мифы о пользе некоторых диетических…
Журналисты назвали 10 знаменитостей, которые в начале карьеры работали на других…
В 2030 году стартует космическая миссия для изучения астероида…
Николай Должанский написал гимн для проекта «ДОМ-2. Спаси свою…
В Ярославле выставили на продажу 18-летнюю «Оку» в хорошем…
Александра Савельева призвала поклонников объединиться в соцсетях из-за ситуации с…
Психологи рассказали, как возникает зависть и…
В России инженеры работают над созданием такси на воздушной…
«Отвратительная была невеста»: Участница шоу «Давай поженимся!» довела Ларису Гузееву до…
Кейт Миддлтон заметили с детьми во время шопинга в супермаркете города Кинг…
Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro с камерой на 108…
Участник «Дом-2» Игорь Григорьев ведёт тайную переписку с Катей…
Илона Броневицкая ненавидела бросившую отца Эдиту…
Автолюбители продемонстрировали "заряженный" ИЖ…
Гарик Мартиросян вспомнил о медицинском образовании и призвал поклонников защитить себя от…
Раскрыта стоимость 43-дюймового телевизора от компании…
Дмитрий Певцов о коронавирусе: «Нельзя победить народ, который зимой ест…
В Ноябрьске медики извлекли из желудка ребенка 20 магнитных…
«Секси, дело не в вокале!»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в блестящем боди произвела фурор на…
Кожаные штаны с завышенной талией не смогли скрыть округлившийся живот певицы…
В России предлагают застраховаться от…
«Со мной все прекрасно»: Марина Александрова объяснила свое отсутствие в…
Бывшему участнику "Дом-2" Никите Шалюкову отказали в госпитализации с подозрением на…
Новый сервис These Nudes Do Not Exist генерирует обнаженные тела женщин за один…
Вследствие коронавируса шоу "Вечерний Ургант" будут снимать без…
«Вы мне так нравились!»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева сделала признание своему…
Пятерка самых ожидаемых автопремьер в 2020…
Просмотреть все новости