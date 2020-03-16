Новый сервис These Nudes Do Not Exist генерирует обнаженные тела женщин за один доллар
В понедельник, 16-го марта стало известно о запуске новой нейросети в интернете, создающей модели на базе Generative Adversarial Networks. Сервис These Nudes Do Not Exist самостоятельно генерирует обнаженные тела несуществующих женщин за 1 доллар.
По словам одного из основателей TNDNE, пожелавшего остаться анонимным, цель нового сервиса заключается в расширении ню-контента с помощью GAN (Генеративно-состязательные сети), без привлечения буквальных девушек. В ближайшем будущем разработчики нейросети смогут дополнить функционал для создания 3D изображений, а на данный момент пользователь всего за 1 доллар может получить фотографию женщины без одежды в анфас и не в полный рост.
Кроме того, соучредитель сообщил об алгоритме, используемом для генерации снимков, который в перспективе сможет монтировать видеоролики с несуществующими девушками. В то же время он предпочел умолчать, на каких данных проходит пробная версия GAN, оставив происхождение фоторесурсов в секрете. По словам автора проекта, все изображения доступны для общественного пользования или приобретены законным путем у официальных поставщиков.
Как известно, сервис These Nudes Do Not Exist является не первым генератором ню-контента, однако в случае обещанного обновления с подбором материала с участием мужчин, может стать единственной нейросетью данной категории на 2020 год.
По словам одного из основателей TNDNE, пожелавшего остаться анонимным, цель нового сервиса заключается в расширении ню-контента с помощью GAN (Генеративно-состязательные сети), без привлечения буквальных девушек. В ближайшем будущем разработчики нейросети смогут дополнить функционал для создания 3D изображений, а на данный момент пользователь всего за 1 доллар может получить фотографию женщины без одежды в анфас и не в полный рост.
Кроме того, соучредитель сообщил об алгоритме, используемом для генерации снимков, который в перспективе сможет монтировать видеоролики с несуществующими девушками. В то же время он предпочел умолчать, на каких данных проходит пробная версия GAN, оставив происхождение фоторесурсов в секрете. По словам автора проекта, все изображения доступны для общественного пользования или приобретены законным путем у официальных поставщиков.
Как известно, сервис These Nudes Do Not Exist является не первым генератором ню-контента, однако в случае обещанного обновления с подбором материала с участием мужчин, может стать единственной нейросетью данной категории на 2020 год.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:00