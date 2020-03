Новый сервис These Nudes Do Not Exist генерирует обнаженные тела женщин за один доллар

По словам одного из основателей TNDNE, пожелавшего остаться анонимным, цель нового сервиса заключается в расширении ню-контента с помощью GAN (Генеративно-состязательные сети), без привлечения буквальных девушек. В ближайшем будущем разработчики нейросети смогут дополнить функционал для создания 3D изображений, а на данный момент пользователь всего за 1 доллар может получить фотографию женщины без одежды в анфас и не в полный рост.Кроме того, соучредитель сообщил об алгоритме, используемом для генерации снимков, который в перспективе сможет монтировать видеоролики с несуществующими девушками. В то же время он предпочел умолчать, на каких данных проходит пробная версия GAN, оставив происхождение фоторесурсов в секрете. По словам автора проекта, все изображения доступны для общественного пользования или приобретены законным путем у официальных поставщиков.Как известно, сервис These Nudes Do Not Exist является не первым генератором ню-контента, однако в случае обещанного обновления с подбором материала с участием мужчин, может стать единственной нейросетью данной категории на 2020 год.