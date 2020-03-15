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Экс-звезда Comedy Woman Елена Борщева трогательно поздравила дочь с 13-летием

Елена Борщева, экс-звезда Comedy Woman, в микроблоге Instagram трогательно поздравила свою старшую дочь Марту с 13-летием. Актриса опубликовала совместный снимок с именинницей и призналась, что очень гордится ее успехами.

Экс-звезда Comedy Woman Елена Борщева трогательно поздравила дочь с 13-летием


Бывшая участница юмористического шоу вспомнила о том, как 13 лет назад она стала матерью. Елена Борщева рассказала, что Марта уже задумывается над тем, кем она будет в будущем. Кроме этого, девочка недавно получила свою первую роль. Звезда КВН назвала именинницу «цветочком» и призналась, что любит ее просто за то, что она есть.

У звезды свыше 190 тысяч фолловеров, которые с удовольствием следят за ее публикациями. Подписчики оценили трогательный пост экс-участницы Comedy Woman и присоединились к поздравлениям. Марте пожелали успехов, счастья, верных друзей рядом, исполнения заветных желаний и удачи.

Елена Борщева счастлива в браке с Валерием Юшкевичем – тренером по фитнесу. Пара впервые стала родителями в 2007 году, а спустя восемь лет на свет появилась вторая дочь, которую назвали Ума.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:42

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