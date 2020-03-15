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Елена Малышева рассказала о причинах вспышки коронавируса в Италии

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева назвала три главные причины активного распространения коронавируса нового типа в Италии. По ее словам, суть основных проблем итальянцев лежит на поверхности.
Елена Малышева рассказала о причинах вспышки коронавируса в Италии

Во-первых, утверждает знаменитость, первая проблема заключается в том, что власти Италии в течение длительного периода времени вообще не предпринимали никаких мер для борьбы с распространением заболевания, а также не ограничивали въезд для туристов из КНР. Вторая причина, считает Елена Малышева, заключается в том, что подавляющее большинство итальянцев- люди преклонных лет, которые находятся в основной группе риска. Третья – привычка самой нации постоянно обнимать и целовать людей при встрече, которая могла сыграть отрицательную роль во всей этой истории. Также телеведущая напомнила, что на данный момент в Италии фиксируется наиболее высокий в мире уровень смертности от COVID-19, который составляет 6,7%.

Впрочем, высокую смертность специалисты склонны связывать с тем фактом, что в Италии тестированию подвергаются лишь те случаи заражения, которые считаются тяжелыми или средне тяжелыми. Среди таких пациентов, отмечают эксперты, смертность всегда выше.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:05

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