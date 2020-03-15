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В Сети рассказали о самом мощном оружии, разработанном в СССР

Во время "холодной войны" советские инженеры создали множество типов вооружения, которые впечатляли своими характеристиками. В Сети рассказали о самых мощных единицах техники и огнестрельном оружии, разработанных в СССР.

Одним из самых грозных проектов 1961 года был гранатомет РПГ-7, предназначенный для обезвреживания танков и прочей бронетехники. Хотя его конструкция устарела, дешевизна сборки обеспечивает популярность этому оружию в ВС более 50 стран мира.

Совсем иная ситуация обстоит с автоматом Калашникова: на него до сих пор есть спрос среди партизан, повстанцев, террористов и многих армий третьего мира. Эта тенденция обосновывается простотой винтовки в обслуживании и неприхотливостью к условиям окружающей среды. Стоит отметить, что прототипом АК-74 был немецкий автомат Stg-44.

Легендарным также можно назвать Т-34, который часто называют лучшим танком времен Второй мировой войны. Хотя с этим утверждением согласны немногие эксперты, нельзя отрицать объемы его производства: даже в послевоенной Европе эта боевая машина считалась самой массовой.

БМ-13, широко известный под народным прозвищем «Катюша», был одним из решающих факторов победы в борьбе с нацистами. Выпущенные в 1941 году системы залпового огня могли опустошать площадь в 4 гектара за 7-10 секунд с помощью 4,35 тонны взрывчатки, а психологический эффект вынуждал многие немецкие формирования прекратить сопротивление.

Наконец, ставший массовым в советской армии истребитель МиГ-15 за все годы своего существования смог поучаствовать в Корейской войне 1950-1953 годов, арабо-израильских войнах и в других менее значительных конфликтах. Лишь один Харьковский авиазавод смог выпустить за к 1954 году более 500 единиц реактивных ЛА.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:24

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