Отдыхающая в Дубае Татьяна Брухунова восхитила модниц шапочкой моряка
Отдыхающая в Дубае Татьяна Брухунова разместила в социальной Сети Instagram новую фотографию, сделанную несколько дней назад на ее дне рождения. В комментарии помощница Евгения Петросяна рассказала, что она восхитила модниц шапочкой моряка.
Недавно Татьяна Брухунова начала публиковать сюжеты, сделанные в Дубае. Евгений Петросян также разместил несколько кадров с этого города. При этом знаменитый юморист и его помощница не комментируют совместный отдых. Несколько дней назад Татьяна Брухунова отпраздновала свое 31-летие. Сегодня она показала фото с воздушными шариками в руках. В комментарии помощница Евгения Петросяна написала, что шапочка моряка — самый трендовый аксессуар будущего лета. На отдыхе к Татьяне Брухуновой подошли за 3 часа 12 девушек разных национальностей, чтобы узнать, где она приобрела данный головной убор.
Помощница известного юмориста показала в смартфоне, где можно купить шапочку моряка, модницы фотографировали экран и удалялись. В конце публикации Татьяна Брухунова написала: "А я продолжала ловить на себе восторженные взгляды".
Недавно Татьяна Брухунова начала публиковать сюжеты, сделанные в Дубае. Евгений Петросян также разместил несколько кадров с этого города. При этом знаменитый юморист и его помощница не комментируют совместный отдых. Несколько дней назад Татьяна Брухунова отпраздновала свое 31-летие. Сегодня она показала фото с воздушными шариками в руках. В комментарии помощница Евгения Петросяна написала, что шапочка моряка — самый трендовый аксессуар будущего лета. На отдыхе к Татьяне Брухуновой подошли за 3 часа 12 девушек разных национальностей, чтобы узнать, где она приобрела данный головной убор.
Помощница известного юмориста показала в смартфоне, где можно купить шапочку моряка, модницы фотографировали экран и удалялись. В конце публикации Татьяна Брухунова написала: "А я продолжала ловить на себе восторженные взгляды".