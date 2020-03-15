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«Сладкая булочка»: Влад Топалов показал фото с подросшим сыном

Известный российский певец Влад Топалов показал поклонникам новый снимок с уже подросшим сыном от телеведущей и блогера Регины Тодоренко. Новые снимки опубликованы на страничке артиста в социальной сети Instagram.
«Сладкая булочка»: Влад Топалов показал фото с подросшим сыном

Первенец родился у Топалова и Тодоренко чуть менее полутора лет тому назад – в декабре 2018 года. В первое время знаменитым родителям приходилось непросто в новой для себя роли. Однако позднее они привыкли к постоянной заботе о малыше, адаптировались к новым условиями и стараются регулярно радовать фанатов новыми публикациями, многие из которых посвящены их маленькому сыну Майклу. К примеру, недавно исполнитель опубликовал новые кадры с любимым наследником, показав фанатом целую подборку снимков, на которых позирует, держа малыша в руках.

Подписчики артиста пришли от увиденного в восторг. «Сладкая булочка», «Супер-малыш», «Прекрасный карапуз», - какими эпитетами только не пользуются поклонники, чтобы описать свое восхищение заметно подросшим первенцем Влада Топалова и Регины Тодоренко.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:08

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