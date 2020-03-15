«Сладкая булочка»: Влад Топалов показал фото с подросшим сыном

Первенец родился у Топалова и Тодоренко чуть менее полутора лет тому назад – в декабре 2018 года. В первое время знаменитым родителям приходилось непросто в новой для себя роли. Однако позднее они привыкли к постоянной заботе о малыше, адаптировались к новым условиями и стараются регулярно радовать фанатов новыми публикациями, многие из которых посвящены их маленькому сыну Майклу. К примеру, недавно исполнитель опубликовал новые кадры с любимым наследником, показав фанатом целую подборку снимков, на которых позирует, держа малыша в руках.Подписчики артиста пришли от увиденного в восторг. «Сладкая булочка», «Супер-малыш», «Прекрасный карапуз», - какими эпитетами только не пользуются поклонники, чтобы описать свое восхищение заметно подросшим первенцем Влада Топалова и Регины Тодоренко.