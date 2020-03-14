«Это нормальный процесс»: Наташа Королева о расставании сына Архипа с возлюбленной
Известная певица Наташа Королева стала одной из гостей популярной программы «Ты не поверишь!». В эфире телеканала НТВ знаменитость прокомментировала недавние известия о расставании своего сына Архипа от брака с шоуменом Сергеем Глушко с популярной блогершей и моделью Марией Слугиной.
Как известно, отношения у Архипа Глушко со Слугиной, которая старше его на шесть лет, завязались еще несколько месяцев тому назад. При этом, сын Королевой даже успел познакомить свою пассию с родителями, но не так давно пара решила расстаться. Как утверждает сама модель, Архип Глушко пока еще не созрел для серьезных отношений. Прокомментировать это расставание взялась знаменитая мать парня. «У него периодически меняются девушки. Это нормальный процесс. Когда придет время, он обязательно остановится. Не в моих правилах что-то советовать в таких делах или ставить сына в какие-то рамки», - отметила исполнительница.
Стоит отметить, что сейчас Архип Глушко является студентом первого курса, при этом молодой человек уже пытается самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, о чем рассказала его родительница. «Он пробовал работать курьером. Впрочем, молодежь сейчас довольно ветреная», - отметила Королева.
Как известно, отношения у Архипа Глушко со Слугиной, которая старше его на шесть лет, завязались еще несколько месяцев тому назад. При этом, сын Королевой даже успел познакомить свою пассию с родителями, но не так давно пара решила расстаться. Как утверждает сама модель, Архип Глушко пока еще не созрел для серьезных отношений. Прокомментировать это расставание взялась знаменитая мать парня. «У него периодически меняются девушки. Это нормальный процесс. Когда придет время, он обязательно остановится. Не в моих правилах что-то советовать в таких делах или ставить сына в какие-то рамки», - отметила исполнительница.
Стоит отметить, что сейчас Архип Глушко является студентом первого курса, при этом молодой человек уже пытается самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, о чем рассказала его родительница. «Он пробовал работать курьером. Впрочем, молодежь сейчас довольно ветреная», - отметила Королева.