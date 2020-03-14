Антон Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику России





В рамках выступления в Совете Федерации глава министерства финансов объяснил свою точку зрения. Дело в том, что вышеназванный недуг наносит больший урон экономике, ведь влияет на многие отрасли, вроде туризма и торговли, также пострадают и перевозчики.Поэтому сейчас правительство Российской Федерации продолжает рассматривать различные предложения по поводу нивелирования действия данного негативного фактора. Кроме того, даже при снижении цен на углеводороды государственный бюджет будет защищен.