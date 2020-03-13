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Медики перечислили главные полезные свойства витамина C

Медики рассказали о главных полезных свойствах витамина C для здоровья человека. Дефицит данного микроэлемента грозит рядом неприятных последствий, включая анемию и остеопороз.

Значительное количество витамина C содержится в апельсинах и лимонах, также его можно найти в ягодах, томатах, сладком перце и капусте. Для взрослого человека суточная доза достигает 65-90 мг. Благодаря витамину C улучшается обмен веществ, что доказывает исследование сотрудников Неаполитанского университета. Кроме того, у людей с диабетом указанное соединение нормализует уровень сахара в крови и снижает холестерин. За счет витамина C можно укрепить кости, поскольку он увеличивает их плотность, тем самым сокращая риск переломов или связанных с опорно-двигательным аппаратом недугов. С его помощью реально уменьшить вероятность развития остеопороза. Еще одно преимущество — более сильный иммунитет, ведь витамин C выступает мощным антиоксидантом, защищая организм от свободных радикалов и вредоносных микроорганизмов.

При помощи данного соединения, уточняют медики, можно стимулировать выработку коллагена, важного для корректной работы ряда систем в теле и сохранения молодости кожи. Доказано учеными и то, что витамин C помогает избавиться от симптомов простуды, уменьшая продолжительность последней.

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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:44

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