Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян сменил имидж перед поездкой на Остров любви





Саша Черно подробно рассказала своим поклонникам, что последние пару дней семьи телестройки переносят свои вещи в новые апартаменты. Здание, в котором сейчас живут участники «ССЛ» снесут, а дома остальных оставят в покое.Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, в связи с отлётом в тропики, часть своих вещей увезли в квартиру, которую они снимают в Москве, а остальное перенесли в новый дом. Марина Африкантова оказалась обладательницей просто гигантского гардероба.Иосиф Оганесян сумел собрать все вещи своей семьи, потратив всего пару часов. Алексею Купину и Майе Донцовой не пришлось тратить много времени для сборов на Острова любви, так как вещи они всегда держат в порядке, а многие вообще хранят у своих родителей.Так как у участников давно не было поездок на тропические курорты, Иосиф Оганесян решил основательно подготовиться и начал с новой причёски.