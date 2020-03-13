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Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян сменил имидж перед поездкой на Остров любви

Буквально несколько дней осталось до отлета всех участников проекта «Спаси свою любовь» на Сейшельские острова, и пока они готовятся к переезду. Для того, чтобы хорошо себя чувствовать на Сейшельских островах Оганесян сделал себе афрокосички.
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян сменил имидж перед поездкой на Остров любви

Саша Черно подробно рассказала своим поклонникам, что последние пару дней семьи телестройки переносят свои вещи в новые апартаменты. Здание, в котором сейчас живут участники «ССЛ» снесут, а дома остальных оставят в покое.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, в связи с отлётом в тропики, часть своих вещей увезли в квартиру, которую они снимают в Москве, а остальное перенесли в новый дом. Марина Африкантова оказалась обладательницей просто гигантского гардероба.

Иосиф Оганесян сумел собрать все вещи своей семьи, потратив всего пару часов. Алексею Купину и Майе Донцовой не пришлось тратить много времени для сборов на Острова любви, так как вещи они всегда держат в порядке, а многие вообще хранят у своих родителей.

Так как у участников давно не было поездок на тропические курорты, Иосиф Оганесян решил основательно подготовиться и начал с новой причёски.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:36

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