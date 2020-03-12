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Бузова и Собчак вошли в список «самых ненавистных» женщин России

СМИ посчитали злопыхателей различных знаменитых женщин и составили список самых нелюбимых девушек в Сети. Издали такой антирейтинг к международному женскому дню.
Бузова и Собчак вошли в список «самых ненавистных» женщин России

Самой ненавидимой девушкой в интернете стала известная певица и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова. Однажды она вынуждена была закрыть свою страницу в социальной сети Instagram, из-за огромного количества негативных комментариев, которые писали ей хейтеры под каждым постом.

Немного меньше, по мнению составителей, в Сети ненавидят продюсера Яну Рудковскую. Но, в отличие от певицы, у этой девушки существуют личные злопыхатели, которые посвящают ей огромное количество постов, доказывая, что Рудковская скрывает свой возраст.

Замыкает первую тройку по числу ненавистников ведущая Ксения Собчак. Ей припомнили все её скандальные высказывания и реакцию публики на них, а также поездку теледивы и режиссера Константина Богомолова в гробу на собственную свадьбу.

На четвёртое и пятое место в рейтинге авторы поставили певицу Светлану Лободу и актрису Кристину Асмус. Лобода получила волну негатива из-за подозрения в плагиате, а Асмус возненавидели из-за эротической сцены в фильме "Текст".

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35

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