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«Женственность у меня в крови» : Евгения Феофилактова рассказала о своей привлекательности

Бывшая участница «Дом-2» Евгения Феофилактова является объектом восхищения для многих пользователей интернета. На днях девушка рассказала, что считает источником своей привлекательности и магнетизма.
«Женственность у меня в крови» : Евгения Феофилактова рассказала о своей привлекательности

Поклонники Евгении Феофилактовой говорят, что она для них эталон красоты и женственности. Девушка уделяет достаточно много своего времени уходу за красотой, внимательно следит за Fashion-индустрией и не забывает заходить к косметологу. Феофилактова тщательно сохраняет свою фигуру и контролирует питание. Именно поэтому у знаменитости осиная талия и соблазнительные изгибы.

Однако комментаторы часто замечают, что Евгения отличается не только внешней привлекательностью, но и внутренним магнетизмом.

На днях Феофилактова в общении с поклонниками открыла секрет своего обаяния. Она предложила подписчикам задавать ей любые вопросы, и одна из девушек поинтересовалась, как звезда сумела развить в себе женственность. Евгения ответила, что это у неё в крови.

Также много вопросов фолловеров касалось подробностей личной жизни девушки и её понимания счастья. Она рассказала, что её мечтой является верность любимого человека, который станет в дальнейшем её супругом.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:57

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