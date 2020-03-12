«Женственность у меня в крови» : Евгения Феофилактова рассказала о своей привлекательности





Поклонники Евгении Феофилактовой говорят, что она для них эталон красоты и женственности. Девушка уделяет достаточно много своего времени уходу за красотой, внимательно следит за Fashion-индустрией и не забывает заходить к косметологу. Феофилактова тщательно сохраняет свою фигуру и контролирует питание. Именно поэтому у знаменитости осиная талия и соблазнительные изгибы.Однако комментаторы часто замечают, что Евгения отличается не только внешней привлекательностью, но и внутренним магнетизмом.На днях Феофилактова в общении с поклонниками открыла секрет своего обаяния. Она предложила подписчикам задавать ей любые вопросы, и одна из девушек поинтересовалась, как звезда сумела развить в себе женственность. Евгения ответила, что это у неё в крови.Также много вопросов фолловеров касалось подробностей личной жизни девушки и её понимания счастья. Она рассказала, что её мечтой является верность любимого человека, который станет в дальнейшем её супругом.