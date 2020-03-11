Сервисы доставки еды предлагает оставлять заказы у двери из-за коронавируса
Сегодня, 11 марта, пользователи сервиса доставки еды получили рассылку, в которой напоминается о возможности бесконтактной доставки еды. Согласно данным пресс-центра «Яндекс.Еда», эти меры помогут обезопасить как курьеров, так и клиентов от возможного распространения коронавируса.
По словам представителей компании, данную опцию пользователям при оформлении заказа следует указать в комментариях. До того, как были разосланы оповещения, оставить пакет у двери просили менее 1% клиентов. Основная причина – это то, что в квартире спят дети или пользователя «Яндекс.Еды» на момент доставки нет еще дома.
Курьеры всегда выполнят просьбу клиента, если это будет указано в комментариях к заказу. Как отметили представители сервиса доставки, их сотрудники ознакомлены с рекомендациями, которые касаются профилактики вирусных заболеваний.
По словам представителей компании, данную опцию пользователям при оформлении заказа следует указать в комментариях. До того, как были разосланы оповещения, оставить пакет у двери просили менее 1% клиентов. Основная причина – это то, что в квартире спят дети или пользователя «Яндекс.Еды» на момент доставки нет еще дома.
Курьеры всегда выполнят просьбу клиента, если это будет указано в комментариях к заказу. Как отметили представители сервиса доставки, их сотрудники ознакомлены с рекомендациями, которые касаются профилактики вирусных заболеваний.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:28