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Названы не попадающие на карантин по коронавирусу в Москве категории людей

Специалисты определили, какие категории людей не попадут на 14-дневный домашний карантин в связи с распространением коронавируса. Соответствующая информация размещена на сайте Мосгорздрава.
Названы не попадающие на карантин по коронавирусу в Москве категории людей

Как сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием, названная мера не распространяется на сотрудников МЧС. То же самое касается и дипломатических работников, представителей Роспотребнадзора, а также прибывающих в Москву делегаций. Всем другим категориям приезжающих граждан из государств, где обнаружены случаи коронавируса, следует оставаться дома и не контактировать с другими лицами в течение 2-х недель после прибытия. В то же время для оформления больничного документа не нужно никуда ехать, поскольку операторы горячей линий займутся этим вопросом и доставкой листа курьером прямо на дом. Эксперты рекомендуют при появлении признаков ОРВИ вызывать скорую помощь.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Также стало известно, что пассажирам городского метро начали измерять температуру. В учебных заведениях были введены аналогичные меры.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:00

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