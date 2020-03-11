Названы не попадающие на карантин по коронавирусу в Москве категории людей





Как сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием, названная мера не распространяется на сотрудников МЧС. То же самое касается и дипломатических работников, представителей Роспотребнадзора, а также прибывающих в Москву делегаций. Всем другим категориям приезжающих граждан из государств, где обнаружены случаи коронавируса, следует оставаться дома и не контактировать с другими лицами в течение 2-х недель после прибытия. В то же время для оформления больничного документа не нужно никуда ехать, поскольку операторы горячей линий займутся этим вопросом и доставкой листа курьером прямо на дом. Эксперты рекомендуют при появлении признаков ОРВИ вызывать скорую помощь.На днях мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Также стало известно, что пассажирам городского метро начали измерять температуру. В учебных заведениях были введены аналогичные меры.