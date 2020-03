Билли Айлиш во время концерта выступила против бодишейминга

Билли Айлиш подвергается критике в Сети из-за своей любви к мешковатой одежде. Двухминутное видео-ответ певица показала перед песней “All the Good Girls Go To Hell”. На показанных кадрах знаменитость раздевается перед зрителем, оставляя на себе лишь бюстгальтер, а потом символически исчезает в черной жидкости. Во время этого закадровый голос певицы произносит речь о том, что не одежда определяет то, кем она является. На самом деле ей не важно, как много на ней одежды или ее нет совсем. В социальных сетях поклонники назвали выступление Билли Айлиш впечатляющим “живым шоу” благодаря наличию видео.Выступление началось с ролика, в котором артистка позирует, опутанная проводами, под плавающей кроватью.