Меган Марк подает тайные знаки, выбирая ювелирные украшения для мероприятий

8 марта вместе с королевой Елизаветой Меган Маркл посетила благотворительную встречу в английской церкви. По мнению корреспондентов, она хотела показать свой интерес к нематериальным проблемам природы, потому надела серьги от V by Laura Vann, которые выступают против промышленного производства, губительно влияющего на экологию.Кроме того, они вспомнили историю с украшениями от бренда Roxanne First, известного под лозунгом: «Создано для независимых женщин, которые сами прокладывают свой путь». Учитывая недавнюю ситуацию с «бунтарским» переездом в Канаду, а затем лишения Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов, британские СМИ буквально высматривают особенности и тайные знаки бывшей актрисы.Примечательно, что 38-летняя невестка королевы Елизаветы выбрала уникальные серьги от бренда Edge of Ember, позиционирующего себя борцом за права женщин, на мероприятии в Национальном Королевском Театре, где поддержала свободы представительниц прекрасного пола по всему миру.