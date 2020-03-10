АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Меган Марк подает тайные знаки, выбирая ювелирные украшения для мероприятий

Британские журналисты сообщили, что Меган Маркл подает тайные знаки, выбирая ювелирные украшения для мероприятий. Недавно герцогиня продемонстрировала свой внутренний настрой, надев золотые серьги в виде колец от Roxanne First с лозунгом: «Создано для независимых женщин».
Меган Марк подает тайные знаки, выбирая ювелирные украшения для мероприятий

8 марта вместе с королевой Елизаветой Меган Маркл посетила благотворительную встречу в английской церкви. По мнению корреспондентов, она хотела показать свой интерес к нематериальным проблемам природы, потому надела серьги от V by Laura Vann, которые выступают против промышленного производства, губительно влияющего на экологию.

Кроме того, они вспомнили историю с украшениями от бренда Roxanne First, известного под лозунгом: «Создано для независимых женщин, которые сами прокладывают свой путь». Учитывая недавнюю ситуацию с «бунтарским» переездом в Канаду, а затем лишения Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов, британские СМИ буквально высматривают особенности и тайные знаки бывшей актрисы.

Примечательно, что 38-летняя невестка королевы Елизаветы выбрала уникальные серьги от бренда Edge of Ember, позиционирующего себя борцом за права женщин, на мероприятии в Национальном Королевском Театре, где поддержала свободы представительниц прекрасного пола по всему миру.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт Наталия Орлова предсказала сохранение дешевых кредитов для…
Тимати продемонстрировал руки без…
Представитель Джигана прокомментировала скандал с его…
В Сети появились примеры фото с компактной камеры Fujifilm…
Кортни Кардашьян рассказала, почему у неё возникает желание ходить…
Александр Емельяненко ответил на обвинение Сергея Харитонова в предательстве…
Пользователь Reddit показал график с влиянием разрыва отношений на…
Александр Кокорин оценил свои шансы на возвращение в…
Меган Марк подает тайные знаки, выбирая ювелирные украшения для…
Дуэйн Джонсон в роли «Черного Адама» готовится к революции в…
Египетский врач назвал соки, уменьшающие риск заражения…
«Лучший ремейк со времен «Золушки»: Кинокритики оценили голливудскую премьеру…
Эксперт Руслан Громов рассказал о модных трендах весны-лета 2020…
Появились предполагаемые изображения Samsung Galaxy Note…
Медики рассказали о втором излечившемся от ВИЧ пациенте Адаме…
В Сети опубликовали подробности новой версии iOS…
Кинокомпания Disney отказалась от работы над сериалом по вселенной…
Учёные назвали опасные последствия нарушения сна у…
В картине «Тор 4: Любовь и гром» могут появиться герои из «Стражей…
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину разрабатывать нефть на северо-востоке…
В Сети появилось новое видео со съемочной площадки “Сватов” с Николаем…
Вокалист группы Little Big Антон Лиссов женился на…
«Не переживайте»: Яна Рудковская рассказала о своем самочувствии и…
Десятки приложений VPN и блокировщики рекламы тайно собирают данные…
«Чеширский кот»: Пирс Морган высказался о Меган…
Владимир Путин оценил шансы на свое президентство после 2024…
Дмитрий Песков: В экономике РФ есть запас прочности, чтобы пережить обвал рубля и…
Просмотреть все новости