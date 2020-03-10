Меган Марк подает тайные знаки, выбирая ювелирные украшения для мероприятий
Британские журналисты сообщили, что Меган Маркл подает тайные знаки, выбирая ювелирные украшения для мероприятий. Недавно герцогиня продемонстрировала свой внутренний настрой, надев золотые серьги в виде колец от Roxanne First с лозунгом: «Создано для независимых женщин».
8 марта вместе с королевой Елизаветой Меган Маркл посетила благотворительную встречу в английской церкви. По мнению корреспондентов, она хотела показать свой интерес к нематериальным проблемам природы, потому надела серьги от V by Laura Vann, которые выступают против промышленного производства, губительно влияющего на экологию.
Кроме того, они вспомнили историю с украшениями от бренда Roxanne First, известного под лозунгом: «Создано для независимых женщин, которые сами прокладывают свой путь». Учитывая недавнюю ситуацию с «бунтарским» переездом в Канаду, а затем лишения Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов, британские СМИ буквально высматривают особенности и тайные знаки бывшей актрисы.
Примечательно, что 38-летняя невестка королевы Елизаветы выбрала уникальные серьги от бренда Edge of Ember, позиционирующего себя борцом за права женщин, на мероприятии в Национальном Королевском Театре, где поддержала свободы представительниц прекрасного пола по всему миру.
8 марта вместе с королевой Елизаветой Меган Маркл посетила благотворительную встречу в английской церкви. По мнению корреспондентов, она хотела показать свой интерес к нематериальным проблемам природы, потому надела серьги от V by Laura Vann, которые выступают против промышленного производства, губительно влияющего на экологию.
Кроме того, они вспомнили историю с украшениями от бренда Roxanne First, известного под лозунгом: «Создано для независимых женщин, которые сами прокладывают свой путь». Учитывая недавнюю ситуацию с «бунтарским» переездом в Канаду, а затем лишения Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов, британские СМИ буквально высматривают особенности и тайные знаки бывшей актрисы.
Примечательно, что 38-летняя невестка королевы Елизаветы выбрала уникальные серьги от бренда Edge of Ember, позиционирующего себя борцом за права женщин, на мероприятии в Национальном Королевском Театре, где поддержала свободы представительниц прекрасного пола по всему миру.
В мире
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:21