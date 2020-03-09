AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020 года





Так, в рейтинге смартфонов с ценно от 215 до 287 долларов США лидером неожиданно оказался Meizu 16T в версии 6/128 ГБ. Кроме того, бренду Meizu, который, как могло показаться, в последнее время начал терять позиции на рынке, удалось добиться неплохих результатов, поскольку в верхней части рейтинга также расположились смартфоны марки. К примеру, вторая и третья позиции принадлежат Meizu 16 6/64 ГБ, а также Meizu 16 Plus 6/128 ГБ. Замыкают пятерку лидеров Honor 20s и Redmi K30. Вслед за ними бенчмарк отмечает и вторую часть рейтинга, в которую вошли OPPO K5, Mi CC9, Vivo Y7s и Huawei Enjoy 10 Plus.А вот в списке устройств с ценой ниже 215 долларов лидерство принадлежит Honor 9X 4/64 ГБ, а серебро досталось нашумевшему бестселлеру последних месяцев Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ. Замыкает тройку лидеров еще одно устройство Honor – речь о выпущенном еще в конце 2018 года популярном смартфоне Honor 8X 4/64 ГБ.