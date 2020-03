«Цена на нефть упадет»: Финансовый аналитик сделал экономический прогноз после обвала рубля

По словам аналитика, согласно известным данным одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, стоимость одного американского нефтяного барреля (1 баррель=158,9 литров) составит около 20 долларов США, что свидетельствует о характерном снижении цен. В тоже время Дмитрий Голубовский сообщил: «Апокалипсиса, как в прошлый раз, ждать не стоит». По его мнению, у Центрального банка есть все возможности предотвратить обвал и стабилизировать экономику.Кроме того, финансовый аналитик дал прогнозы касательно реабилитации российской валюты. По его мнению, произойти может все что угодно, поскольку многое зависит от факторов внешней экономики и нефтяных экспортёров The Organization of the Petroleum Exporting Countries. Дмитрий Голубовский не исключает сценарий полной стабилизации цен, хотя считает его маловероятным в ближайшее время.Данный прогноз был заявлен 9 марта 2020 года на фоне несостоявшейся сделки с OPEC и обвала стоимости нефти на 30%, передает iReactor