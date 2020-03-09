«Цена на нефть упадет»: Финансовый аналитик сделал экономический прогноз после обвала рубля
Финансовый аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский спрогнозировал экономику после обвала рубля. По его словам, все будет зависеть от Центрального банка, однако цена на нефть наверняка упадет.
По словам аналитика, согласно известным данным одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, стоимость одного американского нефтяного барреля (1 баррель=158,9 литров) составит около 20 долларов США, что свидетельствует о характерном снижении цен. В тоже время Дмитрий Голубовский сообщил: «Апокалипсиса, как в прошлый раз, ждать не стоит». По его мнению, у Центрального банка есть все возможности предотвратить обвал и стабилизировать экономику.
Кроме того, финансовый аналитик дал прогнозы касательно реабилитации российской валюты. По его мнению, произойти может все что угодно, поскольку многое зависит от факторов внешней экономики и нефтяных экспортёров The Organization of the Petroleum Exporting Countries. Дмитрий Голубовский не исключает сценарий полной стабилизации цен, хотя считает его маловероятным в ближайшее время.
Данный прогноз был заявлен 9 марта 2020 года на фоне несостоявшейся сделки с OPEC и обвала стоимости нефти на 30%, передает iReactor.
По словам аналитика, согласно известным данным одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, стоимость одного американского нефтяного барреля (1 баррель=158,9 литров) составит около 20 долларов США, что свидетельствует о характерном снижении цен. В тоже время Дмитрий Голубовский сообщил: «Апокалипсиса, как в прошлый раз, ждать не стоит». По его мнению, у Центрального банка есть все возможности предотвратить обвал и стабилизировать экономику.
Кроме того, финансовый аналитик дал прогнозы касательно реабилитации российской валюты. По его мнению, произойти может все что угодно, поскольку многое зависит от факторов внешней экономики и нефтяных экспортёров The Organization of the Petroleum Exporting Countries. Дмитрий Голубовский не исключает сценарий полной стабилизации цен, хотя считает его маловероятным в ближайшее время.
Данный прогноз был заявлен 9 марта 2020 года на фоне несостоявшейся сделки с OPEC и обвала стоимости нефти на 30%, передает iReactor.
Экономика
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:59