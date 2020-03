Джим Керри может снова сыграть Маску в «Космическом джеме 2»

Журналисты из американского издания We Got This Covered the Mask информируют, что супергерой Маска вновь появится в грядущем анимированном боевике «Космический джем 2». Хотя Джим Керри не сыграет всеми любимого шутника вживую, он присоединится к проекту, чтобы записать озвучку для культового персонажа. В то же время, он будет принимать участие в съемках и выступит в качестве рефери во время одной из баскетбольных игр по ходу фильма.Стоит отметить, что Джим Кэрри ранее обсуждал возможность возвращения к роли Маски в январе 2020 года. Звезда Голливуда сообщил, что готов исполнить эту роль во второй раз, если картиной займется какой-нибудь «сумасшедший режиссер-провидец». Теперь же фанаты смогут увидеть Стэнли Ипкисса в качестве анимированной 3D-модели. Некоторые поклонники все же скептически относятся к появлению персонажа на большом экране, ведь сиквел «Сын маски» получил множество критических отзывов из-за слабой игры актеров и невнятного сюжета.