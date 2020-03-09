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Звезда "Дом-2" Николай Должанский хочет вернуть любовь Ольги Рапунцель

Звезда телепроекта «Дом-2» Николай Должанский недавно вернулся на телестройку. Николай приехал не один, а со своей супругой. Буквально через день пара перестала понимать друг друга и начала устраивать серьёзные скандалы.


По словам Должанского, только вновь попал в периметр он понял, что у него никогда не было любви к своей жене и теперь он хочет получить развод тихо и цивилизованно.

Развестись мирно у пары вряд ли получится, ведь услышав его слова о разводе, жена Николая буквально взбесилась. Она не понимает, зачем она тратила столько лет собственной жизни на семью, если Должанский никогда не испытывал к ней серьезные чувства.

Звезда "Дом-2" Николай Должанский хочет вернуть любовь Ольги Рапунцель

Николай теперь надеется вернуть свою прошлую любовь - Ольгу Рапунцель. По его словам, они до сих пор состоят в браке, так как сыграли на Сейшельских островах свадьбу по местным обычаям, но никак не оформляли развод.

В свою очередь Рапунцель утверждает, что только изображала любовь к молодому человеку, так как хотела поднять свой рейтинг.

Должанский обещает после свадьбы увести девушку в Милан, где в тихом семейном уюте Ольга будет рожать ему великолепных детей. Оля же требует, чтобы Николай срочно ушел из проекта, так как загубит многолетнюю репутацию девушки.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11

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