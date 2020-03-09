Звезда "Дом-2" Николай Должанский хочет вернуть любовь Ольги Рапунцель





По словам Должанского, только вновь попал в периметр он понял, что у него никогда не было любви к своей жене и теперь он хочет получить развод тихо и цивилизованно.Развестись мирно у пары вряд ли получится, ведь услышав его слова о разводе, жена Николая буквально взбесилась. Она не понимает, зачем она тратила столько лет собственной жизни на семью, если Должанский никогда не испытывал к ней серьезные чувства.Николай теперь надеется вернуть свою прошлую любовь - Ольгу Рапунцель. По его словам, они до сих пор состоят в браке, так как сыграли на Сейшельских островах свадьбу по местным обычаям, но никак не оформляли развод.В свою очередь Рапунцель утверждает, что только изображала любовь к молодому человеку, так как хотела поднять свой рейтинг.Должанский обещает после свадьбы увести девушку в Милан, где в тихом семейном уюте Ольга будет рожать ему великолепных детей. Оля же требует, чтобы Николай срочно ушел из проекта, так как загубит многолетнюю репутацию девушки.