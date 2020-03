В Nintendo перечислили самые популярные игры для гибридной консоли Switch

Впервые разработчик представил свою новую гибридную консоль Nintendo Switch весной 2017 года. Спустя три года присутствия на рынке устройство разошлось тиражом в 50 миллионов экщемлпяров. А вот самыми популярными играми для нее стали преимущественно те тайтлы, которые рассчитаны на массовый сегмент. Лидерство принадлежит излюбленной детской и подростковой забаве Mario Kart 8 Deluxe с 22 960 000 продаж за все время. Вторую позиции в рейтинге удерживает Super Smash Bros. Ultimate (17 680 000 проданных копий), замыкает тройку лидеров еще один релиз из вселенной «Марио» - Super Mario Odyssey (16 590 000 копий).Три других популярных игры для указанной консоли принадлежат к двум разным игровым вселенным. Речь о нашумевшей The Legend of Zelda (свыше 16 миллионов копий), а также Pokémon Sword & Shield и Pokémon: Let's Go, Pikachu, которые разошлись тиражом в 16 и 11,8 миллионов копий соответственно.