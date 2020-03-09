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Российский спасатель раскритиковал список продуктов для жителей Германии во время карантина

Российский спасатель России Александр Гофштейн высказался по поводу списка продуктов, необходимого жителям Германии на случай карантина из-за коронавируса. Он назвал его «диким, неавторитетным и не подкреплённым ни именами, ни научными титулами».

Недавно стало известно, что немецкие власти составили список продуктов и вещей, необходимых для одного человека на случай 10-дневного карантина из-за коронавируса. Людям посоветовали запастись питьевой водой, крупами, хлебом, картофелем, макаронами или рисом, 2 консервированными овощами и орехами, молоком и молочными продуктами, сухофруктами и консервированными фруктами, мясом, рыбой и яйцами, жиром и маслом, а также сахаром, мёдом, мукой, бульонными кубиками, печеньем и шоколадом.

Просматривая список, Александр Гофштейн отметил, что он ничем не подкрепляется. "Список совершенно дикий, неавторитетный, при его составлении не проводились никакие исследования, поскольку не указано ни на чём он основывается, ни фамилий, ни научных титулов. Человек, который несёт за это ответственность, не знает, о чём пишет", - прокомментировал спасатель перечень продуктов. Согласно его утверждению, людям необходимо, прежде всего, обратить внимание на консервы и питьевую воду, поскольку именно эти два пункта могут быстро оказаться в дефиците. "Не стоит набирать мяса и молока. Необходимо брать консервы, содержащие воду - они помогут сэкономить жидкость при расходовании и имеют намного больше калорий", - заявил Гофштейн.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:15

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