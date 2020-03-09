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Криминальные родственники, смерть жениха и измены Курбана: Через что прошла ведущая «Дом-2» Ксения Бородина на пути к успеху

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина 8 марта отпраздновала свой день рождения. Путь к успеху у Ксении был долгий и тернистый, ведь ей пришлось через многое пройти.

Криминальные родственники, смерть жениха и измены Курбана: Через что прошла ведущая «Дом-2» Ксения Бородина на пути к успеху

Жизнь Ксении Бородиной тесно связана с проектом «Дом-2». Однако роковой красоткой она стала не сразу, а долгое время вообще была вынуждена работать на одной площадке с Ксенией Собчак.

Сама Ксения утверждает, что ей в личных сообщениях пишут, что мужья обижают, а уйти от них боятся. В таких случаях Бородина советует устроиться на работу и стать независимой от мужа.

Известно, что Ксения родилась в достаточно обеспеченной семье. Некоторые говорят о том, что ее отец имел отношение к криминальному миру. Телеведущая заверяет, что почти не общалась с папой, так как он ушел из семьи, когда Бородиной едва годик исполнился.

На ТНТ изначально Ксения Бородина попала в программу «Окна». Она изображала даму легкого поведения. Тогда, ее и заметил создатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров. По словам теледивы, ей позвонили насчет вакансии в «Дом-2», когда она уже была в аэропорту и хотела улететь из страны.

Стоит отметить, были у Ксении Бородиной и долгие отношения с солистом группы «Динамит», говорили, что ребята даже поженятся, но в итоге после ссоры с любимой Леонид Нерушенко разбился насмерть.

После того, как Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова, то в Сети поползли слухи о бесконечных изменах мужчины. Говорили о том, что у него были связи с Настасьей Самбурской, а также Аленой Водонаевой Все из-за того, что после того, как у пары появился штамп в паспорте Курбан продолжал вести себя, как заядлый холостяк и гулял по ночам. Сейчас же у супругов получилось наладить отношения и они часто демонстрируют нежные чувства по отношению друг к другу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:14

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