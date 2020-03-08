«Жестко, но это правда» Семен Слепаков высмеял женщин на 8 марта





«Песня к 8 марта», - именно такой короткой фразой Семен Слепаков подписал опубликованное им видео. Картина, в прочем, стандартная, домашняя обстановка, стол и непременно гитара. В течение всей композиции артист рассказывает зрителю историю от лица дамы, которая постоянно требует от своего спутника подарков, внимания и ласковых слов, обращаясь к нему при этом максимально грубыми словами. Надо сказать, что комику этой композицией действительно удалось заинтриговать большое число пользователей, поскольку под его публикацией практически сразу же разыгралась жесткая дискуссия относительно того, насколько справедливым является сам посыл короткого юмористического произведения.«Жестко, но это правда. Совсем недавно был в гостях у друзей, так там дама примерно в этом же ключе отжигала», - поделился своими впечатлениями один из пользователей. Многие согласились с этим мнением, отметив, что в 90% случаев образ женщины, описанный в новой песне Слепакова выстроен именно так. Впрочем, не обошлось и без тех, кто подобный юмор не поддержал, назвав его «чушью».