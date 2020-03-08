«Просто рыдали»: Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова вспомнили о своем разводе
Певец Владимир Кузьмин давно известен в том числе благодаря своим многочисленным романам. Однажды у него даже были очень теплые отношения с самой Примадонной. В 2001 году музыкант сыграл свадьбу с молодой возлюбленной Екатериной Трофимовой, которая на 27 лет моложе его. Эта пара позднее распалась, но в минувшем году артист воссоединился с бывшей супругой.
В преддверии 8 марта Кузьмин и Трофимова стали гостями популярного ток-шоу «Привет, Андрей». В эфире телеканала «Россия» супруги рассказали о том, как складывались их отношения. По словам Владимира Кузьмина, он обвенчался со своей возлюбленной еще в 2013 году, однако недавно в прессе поднялась шумиха, поскольку все вокруг решили, что венчание прошло давно и тайно. «Я всю церемонию плакала», - призналась Екатерина. По ее словам, она очень благодарная периоду, который случился в их жизни. «Я еще больше стала ценить Владимира, как личность, как гения, как очень необычного человека. Меня спрашивают, как я вообще его простила после той измены. Но как не простить гения», - отметила она.
По словам супруги музыканта, даже в разводе они поддерживали тесные отношения и часто виделись. «Мы когда подписали развод, просто рыдали. Единственным условием тогда было, чтобы мы сохранили общение. Вообще, вышла довольно странная история», - добавила Трофимова.
В преддверии 8 марта Кузьмин и Трофимова стали гостями популярного ток-шоу «Привет, Андрей». В эфире телеканала «Россия» супруги рассказали о том, как складывались их отношения. По словам Владимира Кузьмина, он обвенчался со своей возлюбленной еще в 2013 году, однако недавно в прессе поднялась шумиха, поскольку все вокруг решили, что венчание прошло давно и тайно. «Я всю церемонию плакала», - призналась Екатерина. По ее словам, она очень благодарная периоду, который случился в их жизни. «Я еще больше стала ценить Владимира, как личность, как гения, как очень необычного человека. Меня спрашивают, как я вообще его простила после той измены. Но как не простить гения», - отметила она.
По словам супруги музыканта, даже в разводе они поддерживали тесные отношения и часто виделись. «Мы когда подписали развод, просто рыдали. Единственным условием тогда было, чтобы мы сохранили общение. Вообще, вышла довольно странная история», - добавила Трофимова.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:07