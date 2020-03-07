Обнародован рацион питания, благодаря которому Кейт Миддлтон наполняется жизненной энергией
Недавно стал известен рацион питания, которого придерживается Кейт Миддлтон. Благодаря этому она всегда наполнена неуёмной жизненной энергией, помогающей ей заботиться о семье и выполнять королевские обязанности.
Зарубежный источник Mirror представил рацион питания, которому следует Кейт Миддлтон. Несмотря на то, что у неё очень плотный график официальных встреч и необходимо уделять внимание семье, супруга герцога Кембриджского самостоятельно готовит пищу. Она предпочитает употреблять фрукты, овощи и здоровые варианты блюд. Британские СМИ утверждают, ранее графиня Стратерн питалась по системе диете Дюкана, которая предполагает «урезание» углеводов в пользу белков и «хороших» жиров.
На данный момент в ежедневном рационе она выбирает в качестве завтрака смузи с добавлением спирулины, капусты, шпината, кинзы и черники. Во время полуденной трапезы Кейт Миддлтон делает упор на салаты и фрукты. Ей также нравится употреблять продукты, помогающие улучшить состояние кожи. Для ужина герцоги Кембриджские - Кейт и Уильям - любят употреблять жареную курицу. Стоит отметить, что вместо шоколада и всех остальных сладких продуктов графиня Стратерн использовать ягоды, которые смешивает с миндальным молоком.
Недавно зарубежные СМИ заподозрили, что Кейт Миддлтон и принц Уильям заранее запланировали поездку Ирландию на начало марта, чтобы не встречаться с Меган Маркл и принцем Гарри, которые прибыли в Великобританию.
Зарубежный источник Mirror представил рацион питания, которому следует Кейт Миддлтон. Несмотря на то, что у неё очень плотный график официальных встреч и необходимо уделять внимание семье, супруга герцога Кембриджского самостоятельно готовит пищу. Она предпочитает употреблять фрукты, овощи и здоровые варианты блюд. Британские СМИ утверждают, ранее графиня Стратерн питалась по системе диете Дюкана, которая предполагает «урезание» углеводов в пользу белков и «хороших» жиров.
На данный момент в ежедневном рационе она выбирает в качестве завтрака смузи с добавлением спирулины, капусты, шпината, кинзы и черники. Во время полуденной трапезы Кейт Миддлтон делает упор на салаты и фрукты. Ей также нравится употреблять продукты, помогающие улучшить состояние кожи. Для ужина герцоги Кембриджские - Кейт и Уильям - любят употреблять жареную курицу. Стоит отметить, что вместо шоколада и всех остальных сладких продуктов графиня Стратерн использовать ягоды, которые смешивает с миндальным молоком.
Недавно зарубежные СМИ заподозрили, что Кейт Миддлтон и принц Уильям заранее запланировали поездку Ирландию на начало марта, чтобы не встречаться с Меган Маркл и принцем Гарри, которые прибыли в Великобританию.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:08