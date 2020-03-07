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Axiom Space: Космический тур на 10 дней оценен в 55 миллионов долларов

Американская компания Axiom Space оценила космический тур на 10 дней в 55 миллионов долларов. По словам сотрудников NASA, путешествие станет историческим моментом для всего человечества.
Axiom Space: Космический тур на 10 дней оценен в 55 миллионов долларов

Согласно официальной информации, Axiom Space совместно с SpaceX впервые отправят трех туристов на международную космическую станцию во второй половине 2021 года. Планируется, что двое суток, отправленные люди, проведут в пути и 8 дней они смогут наслаждаться панорамным обзором из купола МКС. Также издание The New York Times сообщает, что все документальные формальности путешественников будут улажены непосредственно сотрудниками космических компаний, в том числе NASA.

Кроме того, концерн Axiom Space намерен сделать регулярные рейсы, начиная от двух туров в год. Представители компании убеждены, что первая отправка в 2021 году станет переломным моментом на пути к всеобщему доступу в открытый космос. Кроме того, по словам авторов стартапа, опытные астронавты будут обучать всех желающих отправиться в уникальное путешествие пользоваться системами жизнеобеспечения в МКС и необходимыми инструментами.

Изобретатель Илон Рив Маск прокомментировал подготовку к первому туру в космос, сообщив, что все оборудование для запуска с экипажем уже готово, однако его еще необходимо испытать в ближайшее время.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:15

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