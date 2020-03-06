Ира Пингвинова покинула проект "Дом-2" со скандалом
Участница реалити-шоу "Дом-2" Ирина Пингвинова на данный момент не находится в отношениях. Девушка совсем недавно рассталась с Дмитрием Чайковым, поэтому покинуть телепроект вслед за ней было некому, и вот накануне она ушла одна.
Произошло все из-за того, что Пингвинова два дня назад просто отпросилась отдохнуть за периметр. Со своими знакомыми участница проекта отправилась в клуб отпраздновать прилёт на Остров любви. Вернулась Ирина поздно ночью.
А утром появился видеоролик, где Пингвинова очень жестоко высказывается об организаторах телестройки. После этого её попросили покинуть проект по собственному желанию, чтобы не было лишних ссор, конфликтов и ругани. Ирина не согласилась и поэтому с ней был разговор, в ходе которого разгорелся скандал и Пингвинова покинула ""Дом-2" в слезах.
В ближайшие дни Ирина вернется в Москву и продолжит искать любовь уже вне реалити-шоу. Многие думают, что девушка просто переборщила с виноградными напитками, и не надо было воспринимать её слова всерьез.
Произошло все из-за того, что Пингвинова два дня назад просто отпросилась отдохнуть за периметр. Со своими знакомыми участница проекта отправилась в клуб отпраздновать прилёт на Остров любви. Вернулась Ирина поздно ночью.
А утром появился видеоролик, где Пингвинова очень жестоко высказывается об организаторах телестройки. После этого её попросили покинуть проект по собственному желанию, чтобы не было лишних ссор, конфликтов и ругани. Ирина не согласилась и поэтому с ней был разговор, в ходе которого разгорелся скандал и Пингвинова покинула ""Дом-2" в слезах.
В ближайшие дни Ирина вернется в Москву и продолжит искать любовь уже вне реалити-шоу. Многие думают, что девушка просто переборщила с виноградными напитками, и не надо было воспринимать её слова всерьез.