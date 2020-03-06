Ира Пингвинова покинула проект "Дом-2" со скандалом





Произошло все из-за того, что Пингвинова два дня назад просто отпросилась отдохнуть за периметр. Со своими знакомыми участница проекта отправилась в клуб отпраздновать прилёт на Остров любви. Вернулась Ирина поздно ночью.А утром появился видеоролик, где Пингвинова очень жестоко высказывается об организаторах телестройки. После этого её попросили покинуть проект по собственному желанию, чтобы не было лишних ссор, конфликтов и ругани. Ирина не согласилась и поэтому с ней был разговор, в ходе которого разгорелся скандал и Пингвинова покинула ""Дом-2" в слезах.В ближайшие дни Ирина вернется в Москву и продолжит искать любовь уже вне реалити-шоу. Многие думают, что девушка просто переборщила с виноградными напитками, и не надо было воспринимать её слова всерьез.