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Депутат Милонов рад, что Ольгу Бузову не пустили на «Евровидение»

Виталий Милонов очень обрадовался новости, что для поездки на «Евровидение» выбрали группу Little Big, а не Ольгу Бузову.


Депутат государственной думы Милонов выразил своё мнение насчёт поездки нашумевшей группы Little Big на всемирный конкурс «Евровидение», который пройдёт в голландском городе Роттердам в конце весны этого года. Парламентарий горячо поддержал кандидатуру Little Big, согласившись с тем, что формат группы созвучен с курсом.

По словам Милонова, больше всего его обрадовало, что на популярный песенный конкурс не выбрали его давнюю «любимицу» - сначала участницу, зачем ведущую скандального телешоу «Дом-2», а теперь и популярную певицу Ольгу Бузову.

Как он сказал, у него были опасения, что для участия в конкурсе выберут девушку. Хотя и отметил, что музыка Little Big слишком чиста и хороша для нынешнего «Евровидения».

Недавно депутат достаточно громко и нелицеприятно выразил своё мнение об Ольге Бузовой. Поводом для высказывания стала его реакция на намерение преподавать школьникам курс полового воспитания. Виталий Милонов высказал мнение, что о презервативах разговаривать очень легко, а вот как преподать ученикам ценности семьи, никто не догадывается. Поэтому школьники воспринимают ценности от популярных исполнителей, таких «смердящих веществ», как Бузова.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:35

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