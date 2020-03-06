Депутат Милонов рад, что Ольгу Бузову не пустили на «Евровидение»
Виталий Милонов очень обрадовался новости, что для поездки на «Евровидение» выбрали группу Little Big, а не Ольгу Бузову.
Депутат государственной думы Милонов выразил своё мнение насчёт поездки нашумевшей группы Little Big на всемирный конкурс «Евровидение», который пройдёт в голландском городе Роттердам в конце весны этого года. Парламентарий горячо поддержал кандидатуру Little Big, согласившись с тем, что формат группы созвучен с курсом.
По словам Милонова, больше всего его обрадовало, что на популярный песенный конкурс не выбрали его давнюю «любимицу» - сначала участницу, зачем ведущую скандального телешоу «Дом-2», а теперь и популярную певицу Ольгу Бузову.
Как он сказал, у него были опасения, что для участия в конкурсе выберут девушку. Хотя и отметил, что музыка Little Big слишком чиста и хороша для нынешнего «Евровидения».
Недавно депутат достаточно громко и нелицеприятно выразил своё мнение об Ольге Бузовой. Поводом для высказывания стала его реакция на намерение преподавать школьникам курс полового воспитания. Виталий Милонов высказал мнение, что о презервативах разговаривать очень легко, а вот как преподать ученикам ценности семьи, никто не догадывается. Поэтому школьники воспринимают ценности от популярных исполнителей, таких «смердящих веществ», как Бузова.
Депутат государственной думы Милонов выразил своё мнение насчёт поездки нашумевшей группы Little Big на всемирный конкурс «Евровидение», который пройдёт в голландском городе Роттердам в конце весны этого года. Парламентарий горячо поддержал кандидатуру Little Big, согласившись с тем, что формат группы созвучен с курсом.
По словам Милонова, больше всего его обрадовало, что на популярный песенный конкурс не выбрали его давнюю «любимицу» - сначала участницу, зачем ведущую скандального телешоу «Дом-2», а теперь и популярную певицу Ольгу Бузову.
Как он сказал, у него были опасения, что для участия в конкурсе выберут девушку. Хотя и отметил, что музыка Little Big слишком чиста и хороша для нынешнего «Евровидения».
Недавно депутат достаточно громко и нелицеприятно выразил своё мнение об Ольге Бузовой. Поводом для высказывания стала его реакция на намерение преподавать школьникам курс полового воспитания. Виталий Милонов высказал мнение, что о презервативах разговаривать очень легко, а вот как преподать ученикам ценности семьи, никто не догадывается. Поэтому школьники воспринимают ценности от популярных исполнителей, таких «смердящих веществ», как Бузова.