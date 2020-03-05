Сергей Селин ждет поздравлений от Путина по случаю его юбилея
Российский актер Сергей Селин признался в своем ожидании поздравлений от Владимира Путина в честь его юбилея в следующем году. Звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” рассказал о планах на свое 59-летие.
Сергею Селину исполнится 59 лет 12 марта, но он не готовится к празднику, считая, что возраст для этого уже неподходящий. Пышной вечеринки не будет, поскольку артист намерен отметить в кругу семьи в Санкт-Петербурге. При этом он надеется на поток поздравительных телефонных звонков от коллег и друзей. Однако в следующем году он ждет, что его телеграммой поздравит с юбилеем Владимир Путин.
Свои 59 лет Сергей Селин считает некруглой датой, которая не требует особого внимания, но он шутит, что в его честь ровно в полдень с Трубецкого бастиона выстрелит пушка, передает Nation News.
Сергею Селину исполнится 59 лет 12 марта, но он не готовится к празднику, считая, что возраст для этого уже неподходящий. Пышной вечеринки не будет, поскольку артист намерен отметить в кругу семьи в Санкт-Петербурге. При этом он надеется на поток поздравительных телефонных звонков от коллег и друзей. Однако в следующем году он ждет, что его телеграммой поздравит с юбилеем Владимир Путин.
Свои 59 лет Сергей Селин считает некруглой датой, которая не требует особого внимания, но он шутит, что в его честь ровно в полдень с Трубецкого бастиона выстрелит пушка, передает Nation News.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:38