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Сергей Селин ждет поздравлений от Путина по случаю его юбилея

Российский актер Сергей Селин признался в своем ожидании поздравлений от Владимира Путина в честь его юбилея в следующем году. Звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” рассказал о планах на свое 59-летие.
Сергей Селин ждет поздравлений от Путина по случаю его юбилея

Сергею Селину исполнится 59 лет 12 марта, но он не готовится к празднику, считая, что возраст для этого уже неподходящий. Пышной вечеринки не будет, поскольку артист намерен отметить в кругу семьи в Санкт-Петербурге. При этом он надеется на поток поздравительных телефонных звонков от коллег и друзей. Однако в следующем году он ждет, что его телеграммой поздравит с юбилеем Владимир Путин.

Свои 59 лет Сергей Селин считает некруглой датой, которая не требует особого внимания, но он шутит, что в его честь ровно в полдень с Трубецкого бастиона выстрелит пушка, передает Nation News.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:38

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